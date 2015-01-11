2021-04-01YEKT05:00:00 | Губерния В библиотеке Мира создан мультимедийный гид по городским театрам Источник: Министерство культуры Челябинской области









После участия в нацпроекте «Культура» и модернизации сотрудники Библиотеки мира открыли собственный проект по созданию мультимедийных гидов. Теперь в Магнитогорске можно совершить необычную театральную экскурсию. Достаточно открыть приложение на смартфоне, загрузить гид и начать прогулку, одновременно слушая экскурсовода. Туры размещаются на интернет-площадке izi.travel, которой может воспользоваться любой житель страны и мира. В целом, на площадке аудиогидов библиотекари разместили уже шесть туров по достопримечательностям Магнитки: памятники города, парки и скверы, объекты стрит-арта.Театральная прогулка позволит жителям и гостям города совершить прогулку по трем государственным театрам и первому независимому театру.«Экскурсию по каждому из театров озвучивали актеры, которые там служат. Видимо, поэтому каждый рассказ получился очень индивидуальным, передающим атмосферу артистичной среды», - рассказывает автор тура, библиотекарь Ольга Галец. Открывает экскурсию рассказ о театре оперы и балета. Этот государственный музыкальный театр включен в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России».Аудиотур позволит каждому совершить путешествие и в театр кукол и актера «Буратино». Премьерный спектакль «Необычайные приключения Буратино и его друзей» состоялся здесь 7 февраля 1973 года. Слушателям удастся заглянуть и в старейший драматический театр имени А. С. Пушкина. Его история начинается в 30-е годы XX века.Также авторы гида включили в тур первый независимый проект - Театр Talk. По словам его основателя и продюсера Дарьи Меньщиковой, это не только молодой театр, но и полноценное мультикультурное арт-пространство, в котором можно познакомиться с новой драматургией, выставками городских художников и фотографов, услышать лекцию о культуре, кино или музыке, а также послушать музыку по-настоящему.Напомним, что в рамках нацпроекта «Культура» в Магнитогорске распахнули свои двери уже две библиотеки нового поколения –библиотека Мира и Ручьевка (библиотека им. Б.Ручьева). Еще одной обновлённой библиотекой в 2021 году станет магнитогорская детская библиотека им. Кондратковской. Источник: Министерство культуры Челябинской областиПосле участия в нацпроекте «Культура» и модернизации сотрудники Библиотеки мира открыли собственный проект по созданию мультимедийных гидов. Теперь в Магнитогорске можно совершить необычную театральную экскурсию. Достаточно открыть приложение на смартфоне, загрузить гид и начать прогулку, одновременно слушая экскурсовода. Туры размещаются на интернет-площадке izi.travel, которой может воспользоваться любой житель страны и мира. В целом, на площадке аудиогидов библиотекари разместили уже шесть туров по достопримечательностям Магнитки: памятники города, парки и скверы, объекты стрит-арта.Театральная прогулка позволит жителям и гостям города совершить прогулку по трем государственным театрам и первому независимому театру.«Экскурсию по каждому из театров озвучивали актеры, которые там служат. Видимо, поэтому каждый рассказ получился очень индивидуальным, передающим атмосферу артистичной среды», - рассказывает автор тура, библиотекарьОткрывает экскурсию рассказ о театре оперы и балета. Этот государственный музыкальный театр включен в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России».Аудиотур позволит каждому совершить путешествие и в театр кукол и актера «Буратино». Премьерный спектакль «Необычайные приключения Буратино и его друзей» состоялся здесь 7 февраля 1973 года. Слушателям удастся заглянуть и в старейший драматический театр имени А. С. Пушкина. Его история начинается в 30-е годы XX века.Также авторы гида включили в тур первый независимый проект - Театр Talk. По словам его основателя и продюсера, это не только молодой театр, но и полноценное мультикультурное арт-пространство, в котором можно познакомиться с новой драматургией, выставками городских художников и фотографов, услышать лекцию о культуре, кино или музыке, а также послушать музыку по-настоящему.Напомним, что в рамках нацпроекта «Культура» в Магнитогорске распахнули свои двери уже две библиотеки нового поколения –библиотека Мира и Ручьевка (библиотека им. Б.Ручьева). Еще одной обновлённой библиотекой в 2021 году станет магнитогорская детская библиотека им. Кондратковской. AzAzA 2021-04-01YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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