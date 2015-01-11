2021-04-02YEKT08:00:00 | Губерния Пять молодых южноуральских ученых стали обладателями президентских грантов Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области









В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония вручения свидетельств на получение грантов президента России для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук. Свидетельства лауреатам вручил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Гранты Президента Российской Федерации получили 27 молодых ученых - победители конкурсов 2021 года (23 кандидата и 4 доктора науки). Это представители Свердловской (18 человек), Челябинской (5) и Тюменской (4 человека) областей.Предваряя торжественную часть мероприятия, Владимир Якушев заметил, что работы победителей – это научные исследования, направленные на широкое применение современных технологий в сфере производства, экологии, в различных областях социальной жизни.В своем выступлении Владимир Якушев подчеркнул: «Присутствующая здесь молодежь – это настоящее и будущее нашей науки, наша гордость и надежда на новые открытия и выдающиеся достижения. Именно ваша амбициозность, целеустремленность, энергия и талант способны обеспечить качественный прорыв в развитии Уральского федерального округа и всей страны».Получателями грантов в Челябинской области стали молодые ученые из трех вузов: ЧелГУ, ЮурГУ и МГТУ им. Г.И.Носова.Екатерина Краснопеева кандидат филологических наук, преподаватель Челябинского государственного университета получила грант Президента РФ за проект «Лингвистические особенности видеоудаленного устного перевода на русский язык». В условиях цифровизации всех сфер деятельности ее работа по использованию новых информационных технологий в исследованиях переводческой деятельности и методике преподавания перевода является очень актуальной.«Мы планируем описать специфику устного перевода в видеоудалённом режиме, который выполняется в мультимедийной среде с использованием информационно-коммуникационных технологий, – рассказала Екатерина Краснопеева. – Исследования рынка переводов показывают, что удалённый перевод не только останется востребованным после ситуации пандемии, но и займёт прочное место в ряде отраслей, например, в медицинских и административных учреждениях, в сфере международных деловых переговоров, удалённого обучения сотрудников международных компаний».Представители Южно-Уральского государственного университета - кандидат технических наук Ринат Фаткуллин и доктор химических наук Денис Винник получили гранты за исследования в области точных наук. Ринат Фаткулин проводит исследование механизмов инкапсуляции растительных полифенолов для повышения их биодоступности и биоактивности в составе сложных пищевых систем. Команда ученых, возглавляемая профессором Денисом Винником, заведующим кафедрой Денис Винник.Директор Института горного дела и транспорта, доктор технических наук, профессор кафедры разработки месторождений полезных ископаемых «Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова» Иван Пыталев выиграл грант Президента РФ на разработку методики обоснования параметров горнотехнической системы при комплексном освоении участка недр. Его исследование затрагивает новую проблему наук о Земле – совокупное использование природных и техногенных георесурсов при одновременном повышении эффективности горных работ и снижении экологической нагрузки на окружающую среду.Еще один представитель МГТУ им. Г.И.Носова - кандидат технических наук Максим Шекшеев стал обладателем гранта за проект: «Разработка физико-химических основ получения перспективных функциональных сварочных материалов (покрытых электродов)». Он поделился планами проекта: «Исследования в рамках гранта Президента РФ направлены на разработку и создание принципиально новых электродов для сварки и наплавки сталей, содержащих в своем покрытии нано- и ультрадисперсные частицы тугоплавких материалов. Частицы, при кристаллизации сварочной ванны, улучшают структуру и свойства металла сварных швов, тем самым обеспечивая безаварийную эксплуатацию сварных конструкций».Отметим, что гранты Президента РФ молодым ученым для проведения научных исследований предоставляются ежегодно. Претендовать на получение финансовых средств могут кандидаты и доктора наук. Размер гранта для кандидата составляет 600 тысяч рублей в год, для доктора – 1 миллион рублей в год.Напомним, что на региональном уровне для молодых ученых теперь также предусмотрена постоянная поддержка. Государственная программа «Развитие науки в Челябинской области» предполагает проведение конкурса проектов фундаментальных исследований совместно с Российским фондом фундаментальных исследований.В 2020 году из 250 представленных на конкурс проектов отобрано и поддержано 100, среди которых проекты фундаментальных исследований в области медицины.Также в государственной программе «Развитие науки в Челябинской области» на 2021 год предусмотрено более 15 млн. рублей на выплату молодым ученым на приобретение жилья. На данный момент Министерством образования и науки организована работа по внесению изменений в Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области» с целью закрепления в нем категории «молодой ученый».Ранее Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской областиВ Екатеринбурге состоялась торжественная церемония вручения свидетельств на получение грантов президента России для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук. Свидетельства лауреатам вручил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Гранты Президента Российской Федерации получили 27 молодых ученых - победители конкурсов 2021 года (23 кандидата и 4 доктора науки). Это представители Свердловской (18 человек), Челябинской (5) и Тюменской (4 человека) областей.Предваряя торжественную часть мероприятия, Владимир Якушев заметил, что работы победителей – это научные исследования, направленные на широкое применение современных технологий в сфере производства, экологии, в различных областях социальной жизни.В своем выступленииподчеркнул: «Присутствующая здесь молодежь – это настоящее и будущее нашей науки, наша гордость и надежда на новые открытия и выдающиеся достижения. Именно ваша амбициозность, целеустремленность, энергия и талант способны обеспечить качественный прорыв в развитии Уральского федерального округа и всей страны».Получателями грантов в Челябинской области стали молодые ученые из трех вузов: ЧелГУ, ЮурГУ и МГТУ им. Г.И.Носова.кандидат филологических наук, преподаватель Челябинского государственного университета получила грант Президента РФ за проект «Лингвистические особенности видеоудаленного устного перевода на русский язык». В условиях цифровизации всех сфер деятельности ее работа по использованию новых информационных технологий в исследованиях переводческой деятельности и методике преподавания перевода является очень актуальной.«Мы планируем описать специфику устного перевода в видеоудалённом режиме, который выполняется в мультимедийной среде с использованием информационно-коммуникационных технологий, – рассказала. – Исследования рынка переводов показывают, что удалённый перевод не только останется востребованным после ситуации пандемии, но и займёт прочное место в ряде отраслей, например, в медицинских и административных учреждениях, в сфере международных деловых переговоров, удалённого обучения сотрудников международных компаний».Представители Южно-Уральского государственного университета - кандидат технических науки доктор химических наукполучили гранты за исследования в области точных наук.проводит исследование механизмов инкапсуляции растительных полифенолов для повышения их биодоступности и биоактивности в составе сложных пищевых систем. Команда ученых, возглавляемая профессором, заведующим кафедрой «Материаловедение и физико-химия материалов» Политехнического института ЮУрГУ, сможет продолжить исследования по теме «Разработка материалов на основе ферритов для электроники высоких частот, систем связи и функциональных покрытий».«Высокая оценка проекта экспертами такого уровня и поддержка программы является очень важной и значимой для нас. Кроме того, что данная поддержка очень престижна, в рамках программы предусмотрена существенная финансовая поддержка коллектива проекта. Привлечение этих ресурсов позволит продвинуть развитие направления функционального материаловедения», — прокомментировал.Директор Института горного дела и транспорта, доктор технических наук, профессор кафедры разработки месторождений полезных ископаемых «Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова»выиграл грант Президента РФ на разработку методики обоснования параметров горнотехнической системы при комплексном освоении участка недр. Его исследование затрагивает новую проблему наук о Земле – совокупное использование природных и техногенных георесурсов при одновременном повышении эффективности горных работ и снижении экологической нагрузки на окружающую среду.Еще один представитель МГТУ им. Г.И.Носова - кандидат технических наукстал обладателем гранта за проект: «Разработка физико-химических основ получения перспективных функциональных сварочных материалов (покрытых электродов)». Он поделился планами проекта: «Исследования в рамках гранта Президента РФ направлены на разработку и создание принципиально новых электродов для сварки и наплавки сталей, содержащих в своем покрытии нано- и ультрадисперсные частицы тугоплавких материалов. Частицы, при кристаллизации сварочной ванны, улучшают структуру и свойства металла сварных швов, тем самым обеспечивая безаварийную эксплуатацию сварных конструкций».Отметим, что гранты Президента РФ молодым ученым для проведения научных исследований предоставляются ежегодно. Претендовать на получение финансовых средств могут кандидаты и доктора наук. Размер гранта для кандидата составляет 600 тысяч рублей в год, для доктора – 1 миллион рублей в год.Напомним, что на региональном уровне для молодых ученых теперь также предусмотрена постоянная поддержка. Государственная программа «Развитие науки в Челябинской области» предполагает проведение конкурса проектов фундаментальных исследований совместно с Российским фондом фундаментальных исследований.В 2020 году из 250 представленных на конкурс проектов отобрано и поддержано 100, среди которых проекты фундаментальных исследований в области медицины.Также в государственной программе «Развитие науки в Челябинской области» на 2021 год предусмотрено более 15 млн. рублей на выплату молодым ученым на приобретение жилья. На данный момент Министерством образования и науки организована работа по внесению изменений в Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области» с целью закрепления в нем категории «молодой ученый».Ранее по теме AzAzA 2021-04-02YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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