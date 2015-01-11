От ревизских сказок к переписным листам: архивисты подготовили виртуальную выставку об истории переписей населения на Южном Урале

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт приняла участие в открытии инновационной площадки проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» на базе Челябинской областной детской клинической больницы. Программа нацелена на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей, находящихся в стационарах или при лечении на дому. «Важно, чтобы ребята продолжали общаться со своими сверстниками и оставались включенными в школьную программу. Такая современная, технически оснащенная школа теперь есть на территории больницы», – отметила Ирина Гехт.Одной из задач обучения в госпитальной школе является развитие коммуникации ребенка со сверстниками и создание условий для возвращения к полноценной жизни после длительного лечения. Образовательный процесс учитывает все требования к взаимодействию с тяжелобольными детьми в период их лечения и реабилитации.«Здорово, когда, получая высококлассное лечение в стенах медучреждения, ребенок получает и знания на том же уровне. Сохраняя здоровье, мы сохраняем знания. Сюда приходят отличные специалисты и обучают детей, что, безусловно, идет на пользу ребятам», – подчеркнул министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.Поддержку образовательных устремлений детей и подростков осуществляют преподаватели МАОУ СОШ№ 153 и работники психолого-педагогической службы ЧОДКБ в отделениях онкологии и гематологии, нейрохирургии, офтальмологии, гнойной хирургии, травматологии и ортопедии, кардиологии и ревматологии, неврологии, пульмонологии, эндокринологии, аллергологии, иммунологии, гастроэнтерологии и нефрологии, а также в отделениях реабилитации и санаторного лечения.«Сегодня парадигма госпитального образования сильно изменилась. Миссия госпитального педагога, по нашему мнению, – максимально наполнить каждый день ребенка, находящегося на длительном лечении, эмоциями и шагами, ведущими к развитию и восстановлению. Госпитальные педагоги помогают детям не потерять вкус к жизни, несмотря на сложные диагнозы продолжить образование и жить полноценной жизнью, которой должен жить каждый ребенок в нашей стране», – подчеркнул руководитель проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» Сергей Шариков.Образовательный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» учрежден в 2014 году и нацелен на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медицинских учреждений или при лечении на дому. На данный момент созданы госпитальные школы проекта «УчимЗнаем» в 40 субъектах РФ. Ежегодно образование в госпитальных школах получают более 35 тысяч школьников, с которыми работают более 5000 специально подготовленных госпитальных педагогов. Подробнее
Минсельхоз Челябинской области объявил отбор получателей стимулирующих субсидий по четырем направлениям финансового обеспечения затрат: на производство молока; на развитие специализированного мясного скотоводства; на производство овощей открытого грунта; на обеспечение прироста масличных культур. Порядок и условия выплаты субсидий на стимулирование этих подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования утверждены 26 марта постановлением областного правительства. Процедура отбора будет проходить со 2 апреля по 4 мая включительно, сообщает минсельхоз. В соответствии с новым законодательством выплата стимулирующих субсидий осуществляется на условиях отбора получателей. Новый формат сбора и обработки документов введен федеральным постановлением №1492. В соответствии с ним все без исключения субсидии будут предоставляться по результатам отбора получателей: гранты – по результатам конкурсного отбора, компенсирующие субсидии на возмещение затрат – по запросу предложений. Направление выплаты стимулирующих субсидий определяется в соответствии с федеральным перечнем приоритетных подотраслей, выплаты осуществляются на условиях софинансирования – из регионального и федерального бюджетов. Все сроки приема и рассмотрения документов также определены нормативным федеральным документом.Со 2 апреля по 4 мая участники отбора, которыми могут быть физические и юридические лица, подтвердившие статус сельхозтоваропроизводителей в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (за исключением ведущих личное подсобное хозяйство граждан и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), предоставляют документы на рассмотрение в соответствии с утвержденными правилами. После проверки документов прошедшие отбор сельхозтоваропроизводители признаются победителями отбора, перечень победителей направляется в областное министерство финансов, а затем – в управление федерального казначейства. Победители отбора, получившие соответствующее извещение, обращаются в федеральное казначейство для открытия лицевого счета, куда и поступят средства субсидии.Сразу после открытия лицевого счета, чтобы получить субсидию, каждый получатель заключает соглашение с региональным минсельхозом в системе «Электронный бюджет», в котором берет на себя обязательства достигнуть определенного результата. Например, для семейных ферм — грантополучателей – это ежегодный 10-процентный прирост в течение трех лет объема сельскохозяйственной продукции.В 2021 году в качестве стимулирующих субсидий на производство молока будет направлено 55,09 млн руб., на развитие специализированного мясного скотоводства — 35,06 млн руб., на производство овощей открытого грунта – 10 млн рублей, на обеспечение прироста масличных культур - 15,5 млн руб.Направлениями расходов в растениеводстве, источником финансового обеспечения которых является субсидия, являются затраты на приобретение районированных кондиционных семян, включенных в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на Урале, и соответствующих определенным ГОСТам, а также пестицидов, включенных в Государственный каталог и разрешенных на территории Российской Федерации. Эти мероприятия позволят увеличить объем производства масличных культур и овощей открытого грунта. Субсидии рассчитываются на 1 гектар фактической посевной площади в предыдущем году.Среди направлений расходов в животноводстве, которые финансируются за счет субсидий, — приобретение кормов для крупного рогатого скота, закупка ГСМ и оплата электроэнергии на фермах, закупка ветеринарных препаратов и медикаментов, получение ветеринарных услуг. Получатели субсидий должны демонстрировать хорошие производственные показатели: иметь не меньше 20 голов молочных или мясных коров (маточного поголовья), получить в предыдущем году не менее 4000 килограммов молока в среднем от каждой коровы (для получателей субсидий на производство молока), достичь среднесуточного привеса молодняка КРС в предыдущем году не менее 500 граммов (для получателей субсидий на развитие специализированного мясного скотоводства).Позже будет объявлен отбор получателей еще по трем направлениям выплаты субсидий: на финансовое обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства зерновых и зернобобовых культур (148,6 млн руб.), на возмещение затрат на закладку многолетних насаждений (40,9 млн руб.) и на выплату грантов на развитие семейных ферм (40 млн руб.).В ближайшее время будет объявлен отбор получателей субсидий на компенсацию части затрат производителям муки на закупку продовольственной пшеницы (финансирование - 224,6 млн руб.), а также производителям хлеба и булочных изделий (финансирование – 34,5 млн рублей). Соответствующее постановление правительства Челябинской области уже подписано.Также в апреле планируется объявить отбор на выплату компенсирующих субсидий (общее финансирование затрат по нескольким направлениям составит 479,8 млн рублей). В целом на выплату субсидий сельхозтоваропроизводителям в 2021 году из федерального и регионального бюджетов будет направлено 1 млрд 682 млн рублей. Подробнее
1 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Помимо собственно борьбы с мздоимством участники обсудили еще несколько вопросов Подробнее
В 2021 году состоится Всероссийская перепись населения. К этому событию Объединенный государственный архив Челябинской области подготовил виртуальную выставку документов, посвященную истории переписей населения в России и на территории Южного Урала «От ревизских сказок к переписным листам: переписи населения в Челябинской области по документам ОГАЧО», сообщает пресс-служба ОГАЧО.Основная идея выставки – показать, как менялись со сменой исторических эпох функции, задачи, возлагаемые на переписи населения, и как это определяло процесс их организации. В архиве отложились различные виды документов, связанные с переписью населения – это ревизские сказки XVIII—XIX вв., карточки первичного учета (переписи 1897, 1920, 1923 гг.), таблицы со сводными итогами переписей (1920, 1926, 1939, 1959 гг.), плакаты и листовки (2002, 2010 гг.), удостоверения переписчиков (1937, 1923 гг.), постановления органов власти и партийных структур. Эти и другие материалы о переписях населения вошли в данную экспозицию, подготовленную главным археографом, кандидатом исторических наук М. А. Базановым.Выставка состоит из пяти разделов.Первый раздел показывает перепись как налоговое мероприятие (XVIII—XIX вв.). В это время переписи населения носили сугубо практическую задачу — создать списки налогоплательщиков, своего рода аналог современной базы данных налоговых органов, но в 1897 году прошла первая полноценная перепись населения Российской империи, которая поставила своей задачей выяснение социальных характеристик населения: национальность, возраст, трудовая принадлежность.Второй раздел - перепись как форма экстренной коммуникации с провинцией (1920-е гг.). В условиях Гражданской войны и последовавшей вслед за ней разрухи оказались разрушены прежние управленческие связи центральной и местной власти, потеряны сведения о том, что и как происходило на местах. Переписи 1920-х гг. стали одной их форм и способов восстановления этой связи. В электронной экспозиции отражены Всероссийская перепись 1920 г., городская перепись 1923 г., Всесоюзная перепись 1926 г.Третий раздел представляет перепись как агитационное мероприятие (1930-е гг.). При И. В. Сталине перепись и ее результаты стали рассматривать как еще одну «витрину достижений» Советского Союза, как агитационное мероприятие, способ продемонстрировать, насколько улучшилась ситуация по сравнению с временами дореволюционными. Отсюда — пристальный контроль за составом участников, внимание к результатам переписи. Были проведены две всесоюзных переписи — в 1937 и 1939 гг.В 1950—1980 гг. перепись уже становится обыденным статистическим мероприятием (об этом рассказывает четвертый раздел). После войны власти долго не проводили переписи населения, вероятно, не желая обнародовать масштабы материальных и людских потерь. Однако страна не только восстановилась, но и успешно развивалась. Время шло, а «оттепель» позволила отказаться от излишней идеологизации этого мероприятия. С 1959 г. всесоюзные переписи возобновляются на регулярной основе. С этого момента это становится привычным регулярным мероприятием, призванным дать необходимые данные для планирования деятельности народного хозяйства. В разделе отражены две переписи — 1959 и 1989 гг.Наконец, пятый раздел показывает перепись как слепок жизни новой России (1990—2010 гг.). После крушения советской системы жизнь стремительно начала меняться. После стабилизации обстановки в стане прошли две переписи: в 2002 и 2010 гг. Фактически они стали слепком той новой реальности, которая оказалась выстроена в эти годы, демократической, капиталистической, современной страны, в которую превратилась наша Россия.Виртуальную выставку можно увидеть на сайте архива https://archive74.ru/.