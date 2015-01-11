В Челябинской области особо значимые закупки будут осуществляться централизованно

Накануне распоряжением Правительства Челябинской области соответствующие изменения внесены в полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) учреждения «Центр организации закупок Челябинской области».Теперь в случае, если региональными заказчиками закупка проводится за счет предоставления межбюджетных трансфертов, к примеру, из областного бюджета муниципальному, и условием предоставления средств является централизация закупок, то такая закупка должна осуществляться через уполномоченное учреждение Челябинской области. Первыми в рамках новых полномочий «Центром организации закупок Челябинской области» будут размещены закупки, осуществляемые по соглашению Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Челябинской области о предоставлении средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в сфере образования. «Использование инструмента централизации при передаче бюджетных средств с одного уровня на другой позволит обеспечить единый подход при осуществлении особо значимых закупок товаров, работ, услуг муниципальными заказчиками региона», - отметил министр имущества региона Александр Богашов.