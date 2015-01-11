Семейный клуб Публичной библиотеки приглашает на апрельские мастер-классы

Каждую субботу в выставочном зале Публички проходят встречи для всей семьи. Работа проекта «Выходной с Публичкой» реализована в рамках нацпроекта «Культура» (направление «Творческие люди»). Полученное финансирование позволяет увеличить количество лекций и мастер-классов для жителей Южного Урала. Ближайшие выходные в библиотеке пройдут под знаком космоса. 10 апреля, в 10:30, всех желающих приглашают отметить День космонавтики и нарисовать акварелью свое собственное космическое вдохновение. Поймать вдохновение и побывать в космосе, не покидая Публичную библиотеку, поможет южноуральский художник и преподаватель Анастасия Коротеева. Акварелью можно будет нарисовать все, что угодно: космическое пространство, планеты, кометы, луноход, звезды и даже придуманные инопланетные миры.17 апреля, в 10:30, состоится психологический практикум с элементами арт-терапии «Искусство хвалить». На занятии с педагогом-психологом высшей категории Натальей Жабыко участники разберутся, что такое «правильная» похвала, нужно ли родителям учиться хвалить своих детей, почему важно хвалить ребенка, как хвалить не надо, как найти баланс критики и похвалы и другие актуальные вопросы, которые волнуют многих родителей. Помимо этого, в конце занятия с помощью арт-терапии всю теорию закрепят на практике.На занятия ничего с собой брать не нужно – все материалы уже будут подготовлены. Понадобится только читательский билет или паспорт для его оформления, вторая обувь для детей и медицинская маска.Количество участников встреч ограничено. Поэтому на каждую встречу Семейного клуба обязательна запись за неделю до даты проведения.Записаться можно онлайн (в группе «ВКонтакте») или по телефону: +7 (351) 266-62-96 (вт.-сб. – 10:00–17:00). С более подробной программой мероприятий Семейного клуба можно ознакомиться в группе «ВКонтакте» или на портале ЧОУНБ.