2021-04-06YEKT05:00:00 | Губерния Активистам южноуральских вузов рассказали о возможностях студенческих клубов Источник: ГУ молодежной политики Челябинской области









Главное управление молодежной политики Челябинской области провело для студентов МИДИСа, УрСЭИ, ЧИПС и ЮУрГГПУ презентационную кампанию Национальной лиги студенческих клубов (НЛСК). Эта площадка позволяет клубам увеличивать аудиторию до масштабов страны, взаимодействовать с другими студентами по всей России, получать консультации и методики от федеральных коллег и многое другое.Во встречах приняли участие порядка 80 активистов советов самоуправления, старост и лидеров общественного мнения университетов.НЛСК – это экосреда для взаимодействия студенческих объединений всей страны и возможность самореализации студентов вне вхождения в организации самоуправления ВУЗа. Эта площадка оказывает информационную, методическую, экспертную и административную поддержку всем студенческим объединениям посредством мобильного приложения «НЛСК». Для получения поддержки студенческому клубу всего лишь необходимо зарегистрироваться и подать заявку.«В рамках реализации НЛСК по Челябинской области предусмотрена квота на площадки для активных студенческих объединений Всероссийской форумной компании. В рамках нее предоставляется возможность получить грант на развитие деятельности клуба, а также пройти образовательные программы по разным тематикам», – отметила координатор НЛСК по Челябинской области Ликонида Сигуева.Клубы, которые по итогам года проявят наибольшую активность, будут отмечены Главным управлением молодежной политики Челябинской области. На этой неделе презентации пройдут еще в ЮУрГАУ, ЧелГУ и РАНХиГС. По итогам всех встреч соберется команда активистов, с которыми будут организовывать мероприятия по развитию проектного мышления и клубного движения в регионе. Источник: ГУ молодежной политики Челябинской областиГлавное управление молодежной политики Челябинской области провело для студентов МИДИСа, УрСЭИ, ЧИПС и ЮУрГГПУ презентационную кампанию Национальной лиги студенческих клубов (НЛСК). Эта площадка позволяет клубам увеличивать аудиторию до масштабов страны, взаимодействовать с другими студентами по всей России, получать консультации и методики от федеральных коллег и многое другое.Во встречах приняли участие порядка 80 активистов советов самоуправления, старост и лидеров общественного мнения университетов.НЛСК – это экосреда для взаимодействия студенческих объединений всей страны и возможность самореализации студентов вне вхождения в организации самоуправления ВУЗа. Эта площадка оказывает информационную, методическую, экспертную и административную поддержку всем студенческим объединениям посредством мобильного приложения «НЛСК». Для получения поддержки студенческому клубу всего лишь необходимо зарегистрироваться и подать заявку.«В рамках реализации НЛСК по Челябинской области предусмотрена квота на площадки для активных студенческих объединений Всероссийской форумной компании. В рамках нее предоставляется возможность получить грант на развитие деятельности клуба, а также пройти образовательные программы по разным тематикам», – отметила координатор НЛСК по Челябинской областиКлубы, которые по итогам года проявят наибольшую активность, будут отмечены Главным управлением молодежной политики Челябинской области. На этой неделе презентации пройдут еще в ЮУрГАУ, ЧелГУ и РАНХиГС. По итогам всех встреч соберется команда активистов, с которыми будут организовывать мероприятия по развитию проектного мышления и клубного движения в регионе. AzAzA 2021-04-06YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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