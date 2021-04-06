2021-04-06YEKT15:00:00 | Губерния Определены участники Всероссийского фестиваля любительских театров «Две маски» Источник: Министерство культуры Челябинской области









IV Всероссийский фестиваль любительских театров «Две маски» пройдет 17–18 апреля на сцене театра драмы им. Наума Орлова. Учредителями и организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Российской Федерации, Государственный российский Дом народного творчества, министерство культуры Челябинской области, Челябинский государственный центр народного творчества и Союз театральных деятелей РФ. Девять лучших самодеятельных театральных коллективов России из Башкортостана и Удмуртии, Архангельской, Калининградской, Ульяновской, Кемеровской, Челябинской областей и ХМАО представят на суд зрителей свои постановки.Фестиваль любительских театров «Две маски» – молодой и динамично развивающийся проект. В 2021 году он пройдет в четвертый раз. По словам организаторов, число желающих блеснуть своими актерскими способностями на большой профессиональной сцене с каждым годом увеличивается.Сегодня в нашем регионе действует 14 профессиональных театров. Но, несмотря на развитие профессионального искусства, самодеятельное театральное творчество не утратило своей актуальности. 442 самодеятельных театральных коллектива Челябинской области объединяют талантливых и творческих людей, влюбленных в театр. В этом и ценность подобных фестивалей – они дают возможность побороть свои страхи, рискнуть и «прыгнуть выше обычного».Первый Всероссийский фестиваль любительских театров «Две маски» прошел в 2015 году. Тогда он был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и назывался «Две маски. Мгновения победной весны». По результатам двухдневного театрального марафона лучшим признали заслуженный коллектив самодеятельного народного творчества Южного Урала – Усть-Катавский народный театр (руководитель - заслуженный работник культуры РФ Валентина Михеева). В 2017 году Гран-при был удостоен спектакль «Найдалайхусэн» (Сила веры) Орликского народного театра (Республика Бурятия), в 2019 году – спектакль «Четкер четкизи» (Сеть Сатаны) Чаданского драматического (Республика Тыва). Как отмечают и члены жюри, и зрители, у подобных спектаклей особая энергетика, и даже без знания чужого языка они становятся понятными на уровне седьмого чувства.







Источник: Министерство культуры Челябинской областиIV Всероссийский фестиваль любительских театров «Две маски» пройдет 17–18 апреля на сцене театра драмы им. Наума Орлова. Учредителями и организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Российской Федерации, Государственный российский Дом народного творчества, министерство культуры Челябинской области, Челябинский государственный центр народного творчества и Союз театральных деятелей РФ. Девять лучших самодеятельных театральных коллективов России из Башкортостана и Удмуртии, Архангельской, Калининградской, Ульяновской, Кемеровской, Челябинской областей и ХМАО представят на суд зрителей свои постановки.Фестиваль любительских театров «Две маски» – молодой и динамично развивающийся проект. В 2021 году он пройдет в четвертый раз. По словам организаторов, число желающих блеснуть своими актерскими способностями на большой профессиональной сцене с каждым годом увеличивается.Сегодня в нашем регионе действует 14 профессиональных театров. Но, несмотря на развитие профессионального искусства, самодеятельное театральное творчество не утратило своей актуальности. 442 самодеятельных театральных коллектива Челябинской области объединяют талантливых и творческих людей, влюбленных в театр. В этом и ценность подобных фестивалей – они дают возможность побороть свои страхи, рискнуть и «прыгнуть выше обычного».Первый Всероссийский фестиваль любительских театров «Две маски» прошел в 2015 году. Тогда он был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и назывался «Две маски. Мгновения победной весны». По результатам двухдневного театрального марафона лучшим признали заслуженный коллектив самодеятельного народного творчества Южного Урала – Усть-Катавский народный театр (руководитель - заслуженный работник культуры РФ). В 2017 году Гран-при был удостоен спектакль «Найдалайхусэн» (Сила веры) Орликского народного театра (Республика Бурятия), в 2019 году – спектакль «Четкер четкизи» (Сеть Сатаны) Чаданского драматического (Республика Тыва). Как отмечают и члены жюри, и зрители, у подобных спектаклей особая энергетика, и даже без знания чужого языка они становятся понятными на уровне седьмого чувства. Источник: Министерство культуры Челябинской области AzAzA 2021-04-06YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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