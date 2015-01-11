В Чебаркуле чествовали энергетиков, отличившихся при устранении последствий февральских снегопадов и метелей

Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиЗаместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров сегодня от имени губернатора Алексея Текслера вручил награды специалистам МРСК «Урала» – «Челябэнерго». Энергетики отличились во время устранения последствий неблагоприятных погодных условий в феврале 2021 года.Торжественное мероприятие состоялось в малом зале администрации Чебаркульского городского округа.В приветственном обращении Станислав Мошаров поблагодарил специалистов производственного отделения «Златоустовские электрические сети» филиала ОАО МРСК «Урала» – «Челябэнерго», которые приняли активное участие в ликвидации последствий сильных снегопадов и метелей в феврале 2021 года на территории Челябинской области. Благодарности были вручены