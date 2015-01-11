2021-04-12YEKT12:00:00 | Губерния Команда ММК готовится представить регион на Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов пройдет в Уфе, на базе РОО ФСО «Динамо», с 12 по 15 мая. Челябинскую область на этих соревнованиях представит команда ПАО «ММК».Общее руководство фестивалем осуществляет Министерство спорта Российской Федерации. Непосредственное руководство возлагается на федерального оператора комплекса ГТО АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», а также Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.Команда формируется из числа штатных работников в возрасте от 25 до 59 лет. В ее составе восемь спортсменов разных возрастных категорий, которым необходимо будет пройти испытания (тесты) ГТО: поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег на 2 км и 3 км, стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол, поднимание туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг. А также впервые за все время проведения фестиваля, в спортивную программу включена эстафета ГТО, результаты которой будут включены в командный зачет.Личный зачет по итогам соревнований проводится у мужчин и женщин отдельно в каждой возрастной ступени. Общекомандный зачет подводится по наибольшей сумме баллов, набранных каждым участником команды, включая результаты эстафеты ГТО.Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Челябинскую область на Всероссийских «Игр ГТО» представит команда «ММК». Участники личного первенства, занявшие 1-3 места, будут награждены медалями, призами минспорта РФ и дипломами организаторов Фестиваля.Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, будут награждены кубками минспорта РФ и дополнительными подарками, а все участники команд – медалями Минспорта и дипломами организатора Фестиваля.Команда, занявшая первое место в общем зачете по сумме очков,будет награждена переходящим Кубком среди трудовых коллективов.Состав команды ПАО «ММК» – участников Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов:1. Алла Сергеевна Масина работает инструктором по физической культуре в ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск». Имеет золотой знак отличия ГТО, выполнила нормативы в 2018 году. В свободное от работы время работает фитнес тренером. Занимается легкой атлетикой и неоднократно участвовала в соревнованиях «Гонки героев». Участвовала в Спартакиаде Челябинской области среди промышленных предприятий. Была участницей Всероссийского Фестиваля ВФСК «ГТО» в г. Сочи в 2019 году. Также ее приглашают участвовать в городских и областных соревнованиях.2. Александр Константинович Кицаев работает сварщиком в ООО «ОСК» ПАО «ММК». В свободное от работы время работает фитнес тренером. Имеет золотой знак отличия ГТО, выполнил нормативы в 2018 году. Неоднократно участвовал в Спартакиаде Челябинской области среди промышленных предприятий. Был участником Всероссийского Фестиваля ВФСК «ГТО» в г. Сочи в 2019 году. Был отобран в Всероссийский Фестиваль ВФСК «ГТО» в г. Сочи на 2020 год. Также его приглашают участвовать в городских и областных соревнованиях.3. Наталья Александровна Усцелемова работает инструктором по физической культуре в ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск». Имеет золотой знак отличия ГТО, выполнила нормативы в 2018 году. В свободное от работы время занимается легкой атлетикой. Неоднократно участвовала в Спартакиаде Челябинской области среди промышленных предприятий. Также ее приглашают участвовать в городских и областных соревнованиях.4. Александр Валерьевич Григорьев работает тренером по гребному спорту в ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск». В свободное от работы время занимается лыжами, бегает кроссы, плавает. Имеет золотой знак отличия ГТО. Перевыполнил нормативы в 2019 году (в связи с переходом в другую возрастную ступень). Неоднократно участвовала в Спартакиаде Челябинской области средипромышленных предприятий.Был отобран в Всероссийский Фестиваль ВФСК «ГТО» в г. Сочи на 2020 год. Также его приглашают участвовать в городских и областных соревнованиях.5. Александр Сергеевич Соколов работает машинистом тепловоза в локомотивном цехе ПАО «ММК». Имеет золотой знак отличия ГТО, выполнил нормативы в 2019 году. Был участником Всероссийского Фестиваля ВФСК «ГТО» в г. Сочи в 2019 году. Также его приглашают участвовать в городских и областных соревнованиях.6. Ксения Владимировна Волхонцева работает инструктором-методистом по физической культуре в ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск». Имеет золотой знак отличия ГТО, выполнила нормативы в 2018 году. Неоднократно участвовала в Спартакиаде Челябинской области среди промышленных предприятий.7. Андрей Алексеевич Иванов работает травильщиком в листопрокатном цехе. Имеет золотой знак отличия ГТО, выполнил нормативы в 2021 году. В свободное от работы время занимается лыжами, бегает кроссы. Неоднократно участвовал в Спартакиаде Челябинской области среди промышленных предприятий. Участвует в марафонах по лыжным гонкам.8. Елена Владимировна Коротких работает бухгалтером в «ММК-Учетный центр». Имеет золотой знак отличия, выполнила нормативы в 2018 году. Неоднократно участвовала в Спартакиаде Челябинской области среди промышленных предприятий. Была участницей Всероссийского Фестиваля ВФСК «ГТО» в г. Сочи в 2019 году. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиФестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов пройдет в Уфе, на базе РОО ФСО «Динамо», с 12 по 15 мая. Челябинскую область на этих соревнованиях представит команда ПАО «ММК».Общее руководство фестивалем осуществляет Министерство спорта Российской Федерации. Непосредственное руководство возлагается на федерального оператора комплекса ГТО АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», а также Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.Команда формируется из числа штатных работников в возрасте от 25 до 59 лет. В ее составе восемь спортсменов разных возрастных категорий, которым необходимо будет пройти испытания (тесты) ГТО: поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег на 2 км и 3 км, стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол, поднимание туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг. А также впервые за все время проведения фестиваля, в спортивную программу включена эстафета ГТО, результаты которой будут включены в командный зачет.Личный зачет по итогам соревнований проводится у мужчин и женщин отдельно в каждой возрастной ступени. Общекомандный зачет подводится по наибольшей сумме баллов, набранных каждым участником команды, включая результаты эстафеты ГТО.Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Челябинскую область на Всероссийских «Игр ГТО» представит команда «ММК». Участники личного первенства, занявшие 1-3 места, будут награждены медалями, призами минспорта РФ и дипломами организаторов Фестиваля.Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, будут награждены кубками минспорта РФ и дополнительными подарками, а все участники команд – медалями Минспорта и дипломами организатора Фестиваля.Команда, занявшая первое место в общем зачете по сумме очков,будет награждена переходящим Кубком среди трудовых коллективов.Состав команды ПАО «ММК» – участников Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов:1.работает инструктором по физической культуре в ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск». Имеет золотой знак отличия ГТО, выполнила нормативы в 2018 году. В свободное от работы время работает фитнес тренером. Занимается легкой атлетикой и неоднократно участвовала в соревнованиях «Гонки героев». Участвовала в Спартакиаде Челябинской области среди промышленных предприятий. Была участницей Всероссийского Фестиваля ВФСК «ГТО» в г. Сочи в 2019 году. Также ее приглашают участвовать в городских и областных соревнованиях.2.работает сварщиком в ООО «ОСК» ПАО «ММК». В свободное от работы время работает фитнес тренером. Имеет золотой знак отличия ГТО, выполнил нормативы в 2018 году. Неоднократно участвовал в Спартакиаде Челябинской области среди промышленных предприятий. Был участником Всероссийского Фестиваля ВФСК «ГТО» в г. Сочи в 2019 году. Был отобран в Всероссийский Фестиваль ВФСК «ГТО» в г. Сочи на 2020 год. Также его приглашают участвовать в городских и областных соревнованиях.3.работает инструктором по физической культуре в ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск». Имеет золотой знак отличия ГТО, выполнила нормативы в 2018 году. В свободное от работы время занимается легкой атлетикой. Неоднократно участвовала в Спартакиаде Челябинской области среди промышленных предприятий. Также ее приглашают участвовать в городских и областных соревнованиях.4.работает тренером по гребному спорту в ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск». В свободное от работы время занимается лыжами, бегает кроссы, плавает. Имеет золотой знак отличия ГТО. Перевыполнил нормативы в 2019 году (в связи с переходом в другую возрастную ступень). Неоднократно участвовала в Спартакиаде Челябинской области средипромышленных предприятий.Был отобран в Всероссийский Фестиваль ВФСК «ГТО» в г. Сочи на 2020 год. Также его приглашают участвовать в городских и областных соревнованиях.5.работает машинистом тепловоза в локомотивном цехе ПАО «ММК». Имеет золотой знак отличия ГТО, выполнил нормативы в 2019 году. Был участником Всероссийского Фестиваля ВФСК «ГТО» в г. Сочи в 2019 году. Также его приглашают участвовать в городских и областных соревнованиях.6.работает инструктором-методистом по физической культуре в ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск». Имеет золотой знак отличия ГТО, выполнила нормативы в 2018 году. Неоднократно участвовала в Спартакиаде Челябинской области среди промышленных предприятий.7.работает травильщиком в листопрокатном цехе. Имеет золотой знак отличия ГТО, выполнил нормативы в 2021 году. В свободное от работы время занимается лыжами, бегает кроссы. Неоднократно участвовал в Спартакиаде Челябинской области среди промышленных предприятий. Участвует в марафонах по лыжным гонкам.8.работает бухгалтером в «ММК-Учетный центр». Имеет золотой знак отличия, выполнила нормативы в 2018 году. Неоднократно участвовала в Спартакиаде Челябинской области среди промышленных предприятий. Была участницей Всероссийского Фестиваля ВФСК «ГТО» в г. Сочи в 2019 году. AzAzA 2021-04-12YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: На Южном Урале стартовал семейный фестиваль ГТО

ММК приобщает все больше сотрудников к комплексу ГТО

Более шести тысяч южноуральцев получат золотые знаки отличия ГТО

Карталинский спортсмен-гиревик успешно сдал нормативы ГТО для лиц с огранич ...

Председатель Еткульского общества инвалидов выполнил на золотой знак все но ... {comments_news}