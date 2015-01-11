Банк России расскажет уральским предпринимателям о возможностях фондового рынка для финансирования бизнеса

Банк России 22 апреля проведет вебинар для субъектов малого и среднего предпринимательства Уральского федерального округа по теме «Фондовый рынок».На вебинаре можно узнать об инструментах фондового рынка для субъектов МСП, о практическом опыте размещения облигаций на бирже, о том, как повысить инвестиционную привлекательность и снизить стоимость привлечения финансирования.Спикерами выступят эксперты Банка России, представители Московской биржи, брокерской компании и эмитента, размещающего акции на бирже, а также специалисты рейтингового агентства.Продолжительность вебинара – полтора часа. Трансляция начнется в 14:00 (по местному времени) на сайте cbr.imind.ru. ID мероприятия: 293-864-820. Возможность подключения к мероприятию будет доступна за 30 минут до начала вебинара.При входе в мероприятие необходимо в регистрационном поле «Имя» указать полностью ФИО, а в поле «О себе» – полное наименование организации, адрес электронной почты (подтвердить принадлежность к субъектам МСП).