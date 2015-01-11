Фонды библиотек Челябинской области пополнятся уникальным изданием

Проректор ЮУрГУ Вячеслав Бурматов передал в Челябинскую областную универсальную научную библиотеку более 60 экземпляров международного сборника статей «Вклад регионов Урала и стран Центральной Азии в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В ближайшее время экземпляры книги пополнят фонды библиотек Челябинской области.Идея создания сборника принадлежит ректору университета Александру Шестакову. В издание вошли статьи историков России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Авторами монографии стали 67 ученых Азии и России. Издание содержит информацию о вкладе Урала и стран Центральной Азии в победу, экономику военного времени и выпуск оборонной продукции, а также освещает использование трудовых ресурсов республик Центральной Азии в промышленности Урала.Сборник посвящен 75-летию Победы. Он подготовлен в 2020 году и вышел в издательском центре ЮУрГУ.«Книги пополнят фонды муниципальных библиотек нашего региона в ближайшее время. К празднику Великой Победы все желающие смогут ознакомиться с этим уникальным научным трудом и узнать что-то новое для себя из истории войны», – подчеркнула директор библиотеки Наталья Диская.Тематика издания достаточно обширна: от экономики до образования, от религии до культуры военного времени с точки зрения национальных особенностей и быта.«Пусть идея объединения народов во имя Победы, лежащая в основе сборника, живет и спустя 80 лет с начала войны, продолжая объединять и знакомить с историей, аспектами военного времени каждого, кто хочет узнать больше», – отметил проректор по внеучебной работе и молодежной политике ЮУрГУ Вячеслав Бурматов.
Источник: Пресс-служба ЧОУНБ