» Правительство РФ поможет туроператорам после закрытия полетов в Турцию

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дополнительные меры поддержки туристических компаний, сообщает пресс-служба правительства РФ. Причиной стало ограничение полетов в Турцию и Танзанию, вступившее в силу с 15 апреля.

По данным пресс-службы, новые меры направлены на поддержку туроператоров в сфере выездного туризма. В частности, до конца 2021 года продлена отмена взносов компаний в резервный фонд на базе ассоциации «Турпомощь». Размер обязательных отчислений в фонд персональной ответственности уменьшен с 1 процента общей цены турпродукта в сфере выездного туризма до 0,25 процента. Средства фонда компании смогут использовать на возврат денег туристам за аннулированные туры за границу, которые люди бронировали до 31 марта 2020 года. А вот срок подачи уведомления о возврате туристам этих средств увеличен с двух недель до одного месяца: в правительстве полагают, что в связи с валом отмененных поездок туроператорам надо больше времени на обработку обращений своих клиентов.

Напомним, с 15 апреля Россия ограничила чартерное и регулярное авиасообщение с Турцией из-за опасности проникновения в РФ новой коронавирусной инфекции. Кроме того, с 15 апреля по 1 июня приостановлено авиасообщение с Танзанией. Забронированные поездки в эти страны массово аннулируются. Как сообщало Первое областное информагентство, разрушены оказались планы примерно у пяти тысяч туристов из Челябинской области, забронировавших туры на вторую половину весны в общей сложности на 300 миллионов рублей.

https://www.1obl.ru/news/politika/pravitelstvo-rf-pomozhet-turoperatoram-posle-zakrytiya-poletov-v-turtsiyu/