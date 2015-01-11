2021-04-16YEKT06:00:00 | Губерния В Челябинской области детская оздоровительная кампания начнется в апреле Источник: kiselevsk.bezformata.com









Ежегодно министерство социальных отношений Челябинской области организует круглогодичный отдых и оздоровление детей. В 2021 году кампания стартует в апреле. Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова.В 2021 году запланировано оздоровить более 8,5 тысячи юных южноуральцев. На эти цели из областного бюджета выделено более 250 млн рублей. Все путевки по линии социальной защиты предоставляются бесплатно.«Министерство соцотношений ежегодно проводит оздоровительную кампанию, в рамках которой дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить бесплатные путевки в загородный лагерь, а при наличии медицинских показаний, независимо от материального положения семьи, – в санаторий. За путевками необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства», — пояснила первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова. Она добавила, что в 2020 году отдыхом и оздоровлением по линии социальной защиты было охвачено 8270 детей. «На сегодняшний день заключены государственные контракты на 7830 путевок. Но конкурсные процедуры еще продолжаются. Планируем охват не ниже уровня прошлого года», — уточнила Ирина Скалунова.Стоимость путевки индексируется каждый год. В этом году впервые цена была проиндексирована на 12,5%, тогда как в прошлые годы размер индексации составлял от 1 до 4%. Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг. Также предусмотрена бесплатная доставка детей до оздоровительного учреждения и обратно и медицинская страховка.Отдых будет отвечать всем требованиям Роспотребнадзора: численность детей сокращена до 75%, организован одномоментный заезд, ежедневная термометрия, дезинфекция и проветривание помещений. Детям и педагогам запрещено покидать территорию в течение смены.Помимо бесплатных путевок в санатории и загородные лагеря, предусмотрен ряд реабилитационных направлений для детей с ограниченными возможностями здоровья. Одно из них — отдых и оздоровление детей, успешно перенесших онкологические и гематологические заболевания. Для ребят предусмотрены путевки в загородном лагере с продолжительностью заезда 21 день.Дети с инвалидностью бесплатно проходят реабилитацию на базе областных и муниципальных учреждений. Ежегодно здесь оздоравливаются порядка 3 тысяч ребят, в том числе в летний период – 1 тысяча.Родители, воспитывающие детей-инвалидов, могут получить компенсацию, если они самостоятельно покупали путевку для своего «особого» ребенка. Компенсация предоставляется 1 раз в год в размере, равном стоимости оказанных услуг, но не более 28 754 рублей. В 2021 году на эти цели выделено свыше 97 млн рублей из областного бюджета. Источник: kiselevsk.bezformata.comЕжегодно министерство социальных отношений Челябинской области организует круглогодичный отдых и оздоровление детей. В 2021 году кампания стартует в апреле. Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова.В 2021 году запланировано оздоровить более 8,5 тысячи юных южноуральцев. На эти цели из областного бюджета выделено более 250 млн рублей. Все путевки по линии социальной защиты предоставляются бесплатно.«Министерство соцотношений ежегодно проводит оздоровительную кампанию, в рамках которой дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить бесплатные путевки в загородный лагерь, а при наличии медицинских показаний, независимо от материального положения семьи, – в санаторий. За путевками необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства», — пояснила первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области. Она добавила, что в 2020 году отдыхом и оздоровлением по линии социальной защиты было охвачено 8270 детей. «На сегодняшний день заключены государственные контракты на 7830 путевок. Но конкурсные процедуры еще продолжаются. Планируем охват не ниже уровня прошлого года», — уточнила.Стоимость путевки индексируется каждый год. В этом году впервые цена была проиндексирована на 12,5%, тогда как в прошлые годы размер индексации составлял от 1 до 4%. Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг. Также предусмотрена бесплатная доставка детей до оздоровительного учреждения и обратно и медицинская страховка.Отдых будет отвечать всем требованиям Роспотребнадзора: численность детей сокращена до 75%, организован одномоментный заезд, ежедневная термометрия, дезинфекция и проветривание помещений. Детям и педагогам запрещено покидать территорию в течение смены.Помимо бесплатных путевок в санатории и загородные лагеря, предусмотрен ряд реабилитационных направлений для детей с ограниченными возможностями здоровья. Одно из них — отдых и оздоровление детей, успешно перенесших онкологические и гематологические заболевания. Для ребят предусмотрены путевки в загородном лагере с продолжительностью заезда 21 день.Дети с инвалидностью бесплатно проходят реабилитацию на базе областных и муниципальных учреждений. Ежегодно здесь оздоравливаются порядка 3 тысяч ребят, в том числе в летний период – 1 тысяча.Родители, воспитывающие детей-инвалидов, могут получить компенсацию, если они самостоятельно покупали путевку для своего «особого» ребенка. Компенсация предоставляется 1 раз в год в размере, равном стоимости оказанных услуг, но не более 28 754 рублей. В 2021 году на эти цели выделено свыше 97 млн рублей из областного бюджета. AzAzA 2021-04-16YEKT06:00:00 Нашли ошибку? 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