В Челябинской области замедлился рост цен на овощи, сахар и макароны

В марте годовая инфляция на Южном Урале составила 5,5%, ускорившись на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это выше, чем по УрФО (5,3%), но ниже, чем в целом по России (5,8%). Стоит отметить, что в марте темп прироста цен на продовольствие в регионе снизился до 7,5%, сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.
В частности, уменьшение прироста цен на огурцы и помидоры произошло из-за отмены ограничений на ввоз томатов из стран-поставщиков. Кроме того, в розничную сеть начали поступать овощи из южных регионов России. Также на Южном Урале второй месяц подряд замедляется годовой рост цен на сахар. К этому привели меры Правительства РФ, связанные с ограничением роста цен на отдельные продукты питания и эффект высокой базы прошлого года, когда южноуральцы активно запасались продуктами питания во время самоизоляции. Стабилизация цен на зерно и соглашение Минсельхоза России с регионами о предоставлении субсидий хлебопекарным предприятиям также оказали влияние на динамику цен. В результате в области снизился прирост цен на муку, хлеб и макароны. На рынке непродовольственных товаров ускоренный рост показали цены на бензин, газовое моторное и дизельное топливо. Это произошло из-за увеличения ставок акцизов, а также из-за растущего спроса на нефтепродукты со стороны жителей и бизнеса Челябинской области. В свою очередь рост цен на топливо сказался на повышении стоимости услуг маршрутного такси. Вместе с тем снизились годовые темпы прироста цен на услуги связи. В первую очередь это связано с действием эффекта высокой базы прошлого года, когда сотовые операторы повышали цены на архивные тарифы из-за значительного спроса южноуральцев, которые находились «на удаленке».