2021-04-16YEKT12:00:00 | Губерния В Агаповском районе заработал первый на Южном Урале государственный приют для животных Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской области









Государственный приют для животных без владельцев, первый в Челябинской области, начал принимать «постояльцев» в апреле 2021 года. Расположенный в 30 километрах от Магнитогорска, приют даст шанс на вторую, «цивилизованную», жизнь сотням бродячих и брошенных собак, которых будут отлавливать в прилегающих девяти муниципальных районах, доставлять сюда, лечить, вакцинировать, стерилизовать, бирковать, а потом отпускать на прежнее место обитания — в полном соответствии с законом об ответственном обращении с животными, сообщает минсельхоз.В приюте, который является подразделением Агаповской районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, с проверкой побывали представители властных структур: заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков, министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, председатель Комитета по аграрной политике Законодательного собрания области Вячеслав Евстигнеев, глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов.Как рассказал Алексей Кобылин, комиссия воочию убедилась в том, что в приюте соблюдаются все требования законодательства, сами питомцы чувствуют себя удовлетворительно.«Конечно, отправным моментом к строительству приюта стало принятие федерального закона номер 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», — сказал министр. — Вся работа государственного приюта будет служить примером, задавать стандарты для частных приютов в технологии содержания животных, вести к тому, чтобы привлекать внимание общества к этой проблеме, чтобы на улицах становилось меньше безнадзорных животных, чтобы была ответственность людей в этом вопросе».Заместитель губернатора Сергей Сушков высоко оценил качество возведения зданий приюта и квалификацию персонала. «Этот приют в нашей области первый, — обратился Сергей Сушков к начальнику Агаповской ветстанции Наталье Козловой. — Всё сделано профессионально. Ясно, что лучше, чем ветеринарный врач, с животными в подобной ситуации никто обращаться не сможет. Скоро мы начинаем строительство второго государственного приюта — в Сосновском районе, а затем и третьего — в горнозаводской зоне, так что ждите от них гостей для передачи опыта!»Приют организован на субсидию из областного бюджета — на его строительство направлено 62,3 миллиона рублей, и еще 7,5 миллиона будет выделено на обустройство территории приюта. На содержание животных (ветпроцедуры, кормление, уход) в 2021 году из бюджета выделят еще 18 миллионов рублей.Здесь работают специалисты ветстанции, поэтому за здоровье и ответственное отношение к животным можно не волноваться. Помещения рассчитаны на единовременное содержание 300 собак и 200 кошек. Сейчас здесь уже около 90 подопечных — все собаки. На кошек пока заявок на размещение от муниципалитетов не поступало.«Пока мы принимаем животных только от муниципалитетов на безвозмездное содержание, а собак, от которых решили отказаться их владельцы, будем принимать при наличии свободных мест, — рассказывает начальник Агаповской ветстанции Наталья Козлова. — Для каждого нашего питомца мы подыскиваем новых хозяев, для этого есть специальный сайт, а также страница во «Вконтакте», где размещаем фотографии животных. Троих собак уже забрали в добрые руки. Когда животное к нам поступает, ветврач его осматривает, оценивает возраст, здоровье, прикрепляет бирку. После первичного осмотра животного проводим дегельминтизацию и вакцинацию. После — стерилизуем. В дальнейшем планируем чипирование. Чип вводится под кожу животного и уже не теряется, он позволит сохранить о животном все необходимые данные, — когда он был в приюте, какая обработка проводилась. И еще один момент: если животное агрессивно, мы коллегиально будем принимать решение — требуется ли его оставить жить в приюте или все-таки выпустить в естественную среду обитания».







Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской областиГосударственный приют для животных без владельцев, первый в Челябинской области, начал принимать «постояльцев» в апреле 2021 года. Расположенный в 30 километрах от Магнитогорска, приют даст шанс на вторую, «цивилизованную», жизнь сотням бродячих и брошенных собак, которых будут отлавливать в прилегающих девяти муниципальных районах, доставлять сюда, лечить, вакцинировать, стерилизовать, бирковать, а потом отпускать на прежнее место обитания — в полном соответствии с законом об ответственном обращении с животными, сообщает минсельхоз.В приюте, который является подразделением Агаповской районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, с проверкой побывали представители властных структур: заместитель губернатора Челябинской области, министр сельского хозяйства, председатель Комитета по аграрной политике Законодательного собрания области, глава Агаповского района.Как рассказал Алексей Кобылин, комиссия воочию убедилась в том, что в приюте соблюдаются все требования законодательства, сами питомцы чувствуют себя удовлетворительно.«Конечно, отправным моментом к строительству приюта стало принятие федерального закона номер 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», — сказал министр. — Вся работа государственного приюта будет служить примером, задавать стандарты для частных приютов в технологии содержания животных, вести к тому, чтобы привлекать внимание общества к этой проблеме, чтобы на улицах становилось меньше безнадзорных животных, чтобы была ответственность людей в этом вопросе».Заместитель губернатора Сергей Сушков высоко оценил качество возведения зданий приюта и квалификацию персонала. «Этот приют в нашей области первый, — обратился Сергей Сушков к начальнику Агаповской ветстанции Наталье Козловой. — Всё сделано профессионально. Ясно, что лучше, чем ветеринарный врач, с животными в подобной ситуации никто обращаться не сможет. Скоро мы начинаем строительство второго государственного приюта — в Сосновском районе, а затем и третьего — в горнозаводской зоне, так что ждите от них гостей для передачи опыта!»Приют организован на субсидию из областного бюджета — на его строительство направлено 62,3 миллиона рублей, и еще 7,5 миллиона будет выделено на обустройство территории приюта. На содержание животных (ветпроцедуры, кормление, уход) в 2021 году из бюджета выделят еще 18 миллионов рублей.Здесь работают специалисты ветстанции, поэтому за здоровье и ответственное отношение к животным можно не волноваться. Помещения рассчитаны на единовременное содержание 300 собак и 200 кошек. Сейчас здесь уже около 90 подопечных — все собаки. На кошек пока заявок на размещение от муниципалитетов не поступало.«Пока мы принимаем животных только от муниципалитетов на безвозмездное содержание, а собак, от которых решили отказаться их владельцы, будем принимать при наличии свободных мест, — рассказывает начальник Агаповской ветстанции. — Для каждого нашего питомца мы подыскиваем новых хозяев, для этого есть специальный сайт, а также страница во «Вконтакте», где размещаем фотографии животных. Троих собак уже забрали в добрые руки. Когда животное к нам поступает, ветврач его осматривает, оценивает возраст, здоровье, прикрепляет бирку. После первичного осмотра животного проводим дегельминтизацию и вакцинацию. После — стерилизуем. В дальнейшем планируем чипирование. Чип вводится под кожу животного и уже не теряется, он позволит сохранить о животном все необходимые данные, — когда он был в приюте, какая обработка проводилась. И еще один момент: если животное агрессивно, мы коллегиально будем принимать решение — требуется ли его оставить жить в приюте или все-таки выпустить в естественную среду обитания». Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской области AzAzA 2021-04-16YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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