» Геомагнитное поле Земли 17 и 18 апреля будет возбужденным

В ближайшие дни геомагнитное поле Земли будет возбужденным.
Как сообщают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), возмущения геомагнитного поля Земли прогнозируются 17 и 18 апреля – до четырех баллов. Напомним, магнитные бури начинаются при достижении пяти баллов.
Метеозависимых людей медицинские работники просят быть внимательнее к своему здоровью.
На сайте Челябинского ЦГМС также сообщается, что геомагнитное поле неустойчивое.
https://dostup1.ru/society/Geomagnitnoe-pole-Zemli-17-i-18-aprelya-budet-vozbuzhdennym_136254.html