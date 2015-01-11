Единственный в Кыштыме бассейн закрывается

В Кыштыме из-за смены собственника с 30 апреля перестанет работать единственный в городе бассейн.

Как сообщает администрация города, собственником бассейна являлось ООО «Здоровье. Спорт. Отдых».

«Имущественный комплекс, в состав которого входит помещение бассейна, еще до введения банкротства являлся предметом залога по банковскому кредиту. В 2016 году именно банк инициировал введение процедуры банкротства в отношении коммерческой организации – ООО "Здоровье. Спорт. Отдых"», – говорится в сообщении.

В рамках конкурсного производства все имущество компании было реализовано на торгах – его приобрело ООО «Крайэнергосбыт» (Краснодар). Собственник этого предприятия подтвердил, что не планирует эксплуатировать бассейн, готов продать его или сдать в аренду.

Отметим, что бассейну более 25 лет. Капитальный ремонт за это время не проводился.

В мэрии отмечают, что прежде чем принять конкретное решение по данному объекту необходимо провести экспертизу безопасности здания, тем более, что срок плановой обязательной сертификации истек в феврале 2021 года, пообещав, что без бассейна город не останется.

https://dostup1.ru/society/Edinstvennyy-v-Kyshtyme-basseyn-zakryvaetsya_136266.html