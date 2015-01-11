2021-04-19YEKT08:00:00 | Новости Городские новости В округе стартовали весенние субботники Воспользовавшись солнечным днём, жители округа начали субботники уже в минувшие выходные. Озерчане присоединись к акции «Вода России». Жители домов на ул. Набережной одними из первых вышли на субботник, чтобы убрать свою придомовую территорию.

17 апреля в рамках международного субботника, который организуется Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы», озерские добровольцы ОТИ НИЯУ МИФИ и объединения «СМИК» провели субботник в сквере 40-летия Победы. Волонтёры убрали бытовой и растительный мусор с территории памятного для жителей округа места.

– Во-первых, эта акция объединяет молодых людей, неравнодушных к судьбе родного города. Кроме того, в преддверии Дня Победы у нас есть дополнительный повод сделать доброе дело, продемонстрировать нашим ветеранам, что мы помним и гордимся. В сквере помимо памятника установлены плиты в память об озерчанах, погибших в ходе локальных конфликтов, и с нашей стороны – это тоже дань уважения к их подвигу, – рассказал о субботнике руководитель местного отделения «Волонтёры Победы» Николай Елисеев.

В этот же день волонтёры провели субботник в рамках акции «Вода России». Ребята навели порядок прибрежной полосы в районе ул. Набережной, собрали бумажные обёртки, битое стекло, листву. Инвентарь молодым добровольцам предоставил Парк культуры и отдыха, аппарат Собрания депутатов договорился с подрядчиком, чтобы собранный мусор был вовремя вывезен.



Напомним, что акция «Вода России» проводится ежегодно, начиная с 2014 года. За шесть лет она по праву стала крупнейшей экологической инициативой в стране и объединила более 6 миллионов человек. В округе она проводится несколько лет по инициативе отдела охраны окружающей среды администрации.

В субботу в рамках акции "Чистый берег" жители микрорайона Заозёрный вместе со своим депутатом Василием Сметаниным наводили порядок на берегу Иртяша. Почти пол сотни участников акции собрали 93 мешка мусора.



– Мы получили массу позитивных эмоций от того, что все вместе сделали очень хорошее дело, ну и результат впечатляет. Спасибо всем неравнодушным жителям, команде КПИ «Маяка», студенческим отрядам и УК «Система», – поблагодарил участников субботника депутат фракции «Единая Россия» Василий Сметанин.

Многие жители домов на ул. Набережная, 61,63,57,65 и ул. Бажова,36 с удовольствием вышли в этот день во двор, чтобы привести в порядок свою придомовую территорию. Субботник был организован совместно депутатами фракции «Единая Россия» Ольгой Юминовой и Станиславом Воденко. Станислав Воденко, как руководитель управляющей организации «Маяк», обеспечил участников субботника инвентарём и мешками для мусора. Помочь жителям микрорайона также вызвались ребята из «Молодой гвардии» и «Добровольцы творчества». Депутат Ольга Юминова взяла на себя чай и пироги. Она отметила, что в микрорайоне давно не было масштабного субботника:

– Мероприятие было назначено на 10 часов, но многие жители вышли пораньше. В 10 часов мы, как и обещали, включили музыку, развернули палатку с чаем и пирогами. Все работали дружно, с хорошим настроением, убирали сухие ветки, прошлогоднюю листву, бытовой мусор. Погода была замечательная, люди работали с энтузиазмом, радовались возможности познакомиться и пообщаться. Жители работали преимущественно около своих домой, но деления по метрам конечно же не было, все трудились очень дружно. Всего в субботнике приняли участие около семидесяти человек, – отметила Ольга Юминова.

















































– Территорией не занимались много лет, накопилось много мусора и грязи. Благодаря участию жителей, за пол дня нам удалось сделать очень много и это замечательно, поскольку все хотят жить в чистоте уже сейчас, – добавил Станислав Воденко. – Самое главное, что жители остались довольны и сами предложили эту работу продолжить, поэтому в следующую субботу мы вновь приглашаем жителей выйти, поработать, со своей стороны обещаем чай, пироги и хорошее настроение.

Информация предоставлена: 17 апреля в рамках международного субботника, который организуется Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы», озерские добровольцы ОТИ НИЯУ МИФИ и объединения «СМИК» провели субботник в сквере 40-летия Победы. Волонтёры убрали бытовой и растительный мусор с территории памятного для жителей округа места.рассказал о субботнике руководитель местного отделения «Волонтёры Победы»В этот же день волонтёры провели субботник в рамках акции «Вода России». Ребята навели порядок прибрежной полосы в районе ул. Набережной, собрали бумажные обёртки, битое стекло, листву. Инвентарь молодым добровольцам предоставил Парк культуры и отдыха, аппарат Собрания депутатов договорился с подрядчиком, чтобы собранный мусор был вовремя вывезен.Напомним, что акция «Вода России» проводится ежегодно, начиная с 2014 года. За шесть лет она по праву стала крупнейшей экологической инициативой в стране и объединила более 6 миллионов человек. В округе она проводится несколько лет по инициативе отдела охраны окружающей среды администрации.В субботу в рамках акции "Чистый берег" жители микрорайона Заозёрный вместе со своим депутатомнаводили порядок на берегу ИртяшаПочти пол сотни участников акции собрали 93 мешка мусора.– поблагодарил участников субботника депутат фракции «Единая Россия»Многие жители домов на ул. Набережная, 61,63,57,65 и ул. Бажова,36 с удовольствием вышли в этот день во двор, чтобы привести в порядок свою придомовую территорию. Субботник был организован совместно депутатами фракции «Единая Россия». Станислав Воденко, как руководитель управляющей организации «Маяк», обеспечил участников субботника инвентарём и мешками для мусора. Помочь жителям микрорайона также вызвались ребята из «Молодой гвардии» и «Добровольцы творчества». Депутатвзяла на себя чай и пироги. Она отметила, что в микрорайоне давно не было масштабного субботника:отметила, – добавил. –Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-04-19YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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