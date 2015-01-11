В округе стартовали весенние субботники

17 апреля в рамках международного субботника, который организуется Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы», озерские добровольцы ОТИ НИЯУ МИФИ и объединения «СМИК» провели субботник в сквере 40-летия Победы. Волонтёры убрали бытовой и растительный мусор с территории памятного для жителей округа места.
– Во-первых, эта акция объединяет молодых людей, неравнодушных к судьбе родного города. Кроме того, в преддверии Дня Победы у нас есть дополнительный повод сделать доброе дело, продемонстрировать нашим ветеранам, что мы помним и гордимся. В сквере помимо памятника установлены плиты в память об озерчанах, погибших в ходе локальных конфликтов, и с нашей стороны – это тоже дань уважения к их подвигу, – рассказал о субботнике руководитель местного отделения «Волонтёры Победы» Николай Елисеев.
В этот же день волонтёры провели субботник в рамках акции «Вода России». Ребята навели порядок прибрежной полосы в районе ул. Набережной, собрали бумажные обёртки, битое стекло, листву. Инвентарь молодым добровольцам предоставил Парк культуры и отдыха, аппарат Собрания депутатов договорился с подрядчиком, чтобы собранный мусор был вовремя вывезен.
Напомним, что акция «Вода России» проводится ежегодно, начиная с 2014 года. За шесть лет она по праву стала крупнейшей экологической инициативой в стране и объединила более 6 миллионов человек. В округе она проводится несколько лет по инициативе отдела охраны окружающей среды администрации.
В субботу в рамках акции "Чистый берег" жители микрорайона Заозёрный вместе со своим депутатом Василием Сметаниным наводили порядок на берегу Иртяша. Почти пол сотни участников акции собрали 93 мешка мусора.
– Мы получили массу позитивных эмоций от того, что все вместе сделали очень хорошее дело, ну и результат впечатляет. Спасибо всем неравнодушным жителям, команде КПИ «Маяка», студенческим отрядам и УК «Система», – поблагодарил участников субботника депутат фракции «Единая Россия» Василий Сметанин.
Многие жители домов на ул. Набережная, 61,63,57,65 и ул. Бажова,36 с удовольствием вышли в этот день во двор, чтобы привести в порядок свою придомовую территорию. Субботник был организован совместно депутатами фракции «Единая Россия» Ольгой Юминовой и Станиславом Воденко. Станислав Воденко, как руководитель управляющей организации «Маяк», обеспечил участников субботника инвентарём и мешками для мусора. Помочь жителям микрорайона также вызвались ребята из «Молодой гвардии» и «Добровольцы творчества». Депутат Ольга Юминова взяла на себя чай и пироги. Она отметила, что в микрорайоне давно не было масштабного субботника:
– Мероприятие было назначено на 10 часов, но многие жители вышли пораньше. В 10 часов мы, как и обещали, включили музыку, развернули палатку с чаем и пирогами. Все работали дружно, с хорошим настроением, убирали сухие ветки, прошлогоднюю листву, бытовой мусор. Погода была замечательная, люди работали с энтузиазмом, радовались возможности познакомиться и пообщаться. Жители работали преимущественно около своих домой, но деления по метрам конечно же не было, все трудились очень дружно. Всего в субботнике приняли участие около семидесяти человек, – отметила Ольга Юминова.
– Территорией не занимались много лет, накопилось много мусора и грязи. Благодаря участию жителей, за пол дня нам удалось сделать очень много и это замечательно, поскольку все хотят жить в чистоте уже сейчас, – добавил Станислав Воденко. – Самое главное, что жители остались довольны и сами предложили эту работу продолжить, поэтому в следующую субботу мы вновь приглашаем жителей выйти, поработать, со своей стороны обещаем чай, пироги и хорошее настроение.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа