Уроженец Озерска может стать тренером возрожденного клуба в Перми

Один из самых известных уроженцев Озерска – футболист Иван Черенчиков, может стать частью возрождения далеко не чужого для себя клуба – пермского «Амкара».

Черенчиков, родившийся в Озерске в августе 1984-го года, львиную долю своей карьеры футболиста-профессионала провел в Перми, выступая за местный «Амкар». Иван сыграл за пермяков более трех сотен матчей и даже помогал коллективу пробиваться в европейские кубковые турниры, финишировав на четвертой строчке в Российской Премьер-лиге. И не удивительно, что после 15-ти лет работы на благо этой команды, Черенчиков уже после окончания карьеры игрока вернулся в Пермь, где с февраля прошлого года трудится в тренерском штабе другого пермского клуба – «Звезды».

Этот коллектив находится в середине турнирной таблицы Группы 4 Профессиональной футбольной лиги (третьего по уровню дивизиона России), имея не самые высокие шансы повыситься до уровня Футбольной национальной лиги. Отставание от лидера дивизиона – «Новосибирска», весьма солидно – 11 очков, и как свидетельствуют экспресс прогнозы от Betonmobile - надежного источника спортивной аналитики на отечественном пространстве, кампания для «Звезды» наверняка не завершится повышением в классе.

А вот уроженца Озерска – Ивана Черенчикова, по истечению нынешнего сезона может ждать новая интересная «миссия». В Перми в начале апреля было объявлено о возрождении другого местного клуба – «Амкара». Того самого, которому Иван посвятил полтора десятка лет своей карьеры футболиста. И по информации от инсайдеров, 36-летнему Черенчикову может быть предложена одна из тренерских должностей в новом проекте.

Ожидается, что «Амкар» начнет следующий сезон с уровня ПФЛ, если новое руководство успеет утрясти все необходимые организационные моменты. Бренд «Амкара» уже был возвращен в собственность клуба, с инфраструктурой в Перми также нет серьезных трудностей – есть стадион «Звезда» и манеж «Пермь великая». Так что остается правильно и своевременно подать заявку на участие в соревнованиях, а также заключить контракты со спонсорами, сформировать бюджет и приступить к формированию команды – подбору футболистов, тренеров и сопутствующего персонала. В числе тех, кто будет возрождать «Амкар» – некогда главную грозу авторитетов Российской Премьер-лиги, может оказаться и уроженец Озерска Иван Черенчиков – одна из главных легенд славного пермского клуба.