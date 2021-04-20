Программу возврата 20% стоимости путешествия по России продлили до конца 2021 года

Сегодня в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программу по возврату 20% затрат на отдых в России, которую ввели во время пандемии коронавируса.

«Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России», – сказал Владимир Путин.

Президент также предложил возвращать половину стоимости путевки в детские лагеря в текущем году.

https://dostup1.ru/finance/Programmu-vozvrata-20-stoimosti-puteshestviya-po-Rossii-prodlili-do-kontsa-2021-goda_136400.html