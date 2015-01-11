Как мошенники обманывают на сайтах бесплатных объявлений

Жительница Озерска 1987 года рождения попала на уловку мошенников. Женщина решила продать зимнюю куртку путем размещения объявления на сервисе бесплатных объявлений.

С ней связалась покупательница и предложила полностью оплатить товар. Далее, на мессенждер потерпевшей пришла ссылка для получения денежных средств, а также ссылка для оформления доставки через курьерскую службу. Чтобы получить оплату за товар, озерчанка ввела реквизиты банковской карты, перейдя по указанной ссылке, а также ввела подтверждающий код из смс - сообщения. Но после ввода данных карты, денежные средства списались со счета, после чего женщина поняла, что ее обманули. Сайт оказался фишинговой страницей, и таким образом женщина лишилась 3240 рублей.

Таким же способом мошенники обманули другую жительницу города. Женщина разместила объявление о продаже свадебного костюма, после чего под видом покупателей с ней связалась мошенница. Также перейдя по ссылке из сообщений от лже-покупателя, потерпевшая ввела данные своей карты и лишилась 3060 рублей.

По указанным фактам следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с банковского счета). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Полиция призывает не терять бдительность и не поддаваться на уловки, если вы начинаете сомневаться, подумайте и посоветуйтесь с близкими. Вы можете проверить информацию в сети Интернет, чтобы убедиться, что это не очередная уловка аферистов.

Данная схема стала популярной на сайтах бесплатных объявлений, заинтересовавшись предложением, мошенник пишет продавцу сообщение во внутреннем чате сервиса, а затем предлагает продолжить обсуждение покупки и доставки товара в одном из популярных мессенджеров - якобы для удобства клиента. Как только мошенник заманивает жертву в сторонний мессенджер, он запрашивает у нее контактные данные (ФИО, адрес и номер телефона) якобы для оформления доставки через курьерскую службу. Затем жертве присылают ссылку на один из сайтов популярных курьерских служб. На деле сайт оказывается фишинговой страницей, традиционно полностью копирующей дизайн курьерского или почтового брендов и использующий доменное имя, похожее на оригинальное. Естественно, подлинные сервисы доставки не имеют к этим сайтам никакого отношения.

Цель мошенников – завладеть вашими деньгами. Для этого достаточно получить от вас полные данные карты (номер, дата окончания срока действия и CVV/CVC-код), создать с неё перевод и подтвердить его кодом

из SMS, которое придет на ваш телефон, поэтому ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты карт и пароли из сообщений!!!

При покупках в сети Интернет внимательно изучайте сайт и его адресную строку и название сайта!