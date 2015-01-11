Ищем очевидцев!

9 апреля, в 07.15 часов, на ул. Кирова – 19, неизвестный водитель, управляя автомобилем, предположительно марки «Мазда – 3» (белого цвета) при движении задним ходом, совершил наезд на стоящий автомобиль «Форд Фокус». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

15 апреля, в период времени с 18.30 часов до 18.40 часов, во дворе дома № 9 ул. Строительная, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль «ВАЗ - 2109». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях, сообщить в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск