В ПФР рассказали, как южноуральцы будут получать пенсию в майские каникулы

В Отделении Пенсионного фонда России по Челябинской области рассказали, как южноуральцы будут получать пенсию в майские каникулы.

Напомним, доставка пенсий на территории Челябинской области осуществляется ежемесячно с 4 по 24 число. В этих пределах каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком.

«В праздничные дни мая на территории Челябинской области выплата и доставка пенсий будет проходить в зависимости от способа получения пенсии. Организации федеральной почтовой связи начнут осуществлять доставку пенсий и других выплат с 4 мая (с учетом режима работы отделений почтовой связи). Альтернативные доставочные организации, которые обслуживают Металлургический, Курчатовский и Тракторозаводский районы города Челябинска начнут доставку майских пенсий по графику выплаты пенсий, с 4 мая», – говорится в сообщении.

Пенсионеры, которые получают полагающиеся им выплаты через кредитные организации (то есть на счет в банке), в мае 2021 года получат пенсии в обычные для себя даты, в соответствии с действующим графиком, без каких-либо переносов в связи с праздниками.

https://dostup1.ru/finance/V-PFR-rasskazali-kak-yuzhnouraltsy-budut-poluchat-pensiyu-v-mayskie-kanikuly_136528.html