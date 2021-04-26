2021-04-27YEKT05:00:00 | Новости Городские новости Подведены итоги Чемпионата округа «Юниоры AtomSkills – 2021»

В 2020/21 учебном году 53 школьника Озёрского городского округа прошли обучение по пяти компетенциям.

1) Компетенция «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений».

Младшая группа (9 человек 9-10 лет) – преподаватель-наставник Шеметова Анастасия Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры прикладной математики, специалист по учебно-методической работе факультета повышения квалификации и переподготовки кадров ОТИ НИЯУ МИФИ.

Изучили базовые алгоритмические конструкции ветвления и циклов;

Научились управлять объектом с клавиатуры, менять его свойства;

Научились создавать переменные и привязывать к ним программу и объекты;

Делали несколько уровней в игре;

Создали компьютерные игры по типу: «Лабиринт», «Игра-платформер», «Лови вкусняшку».

Старшая группа (12 человек 13-14 лет) – преподаватель-наставник Кардашин Алексей Вячеславович, студент 5 курса специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» ОТИ НИЯУ МИФИ.

Изучили основы программирования на языке Python 3.8;

Узнали структурные и объектно-ориентированные модели программирования;

Познакомились с основами использования библиотек EasyGUI и PyGame при разработке программ;

Научились разрабатывать консольные и оконные приложения;

Научились разрабатывать и реализовывать несложные алгоритмы;

Научились пользоваться средствами разработки IDE PyCharm.



2) Компетенция «Инженерный дизайн CAD».

Объединённая группа (8 человек 10-16 лет) – преподаватель-наставник Нуржанова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры технологии машиностроения и машин и аппаратов химических производств ОТИ НИЯУ МИФИ.

Овладели основными навыками по построению простейших чертежей в среде 3D-моделирования в графическом редакторе КОМПАС-График и КОМПАС-3D, с использованием для чтения чертежей сторонних графических программ;

Развили навыки объемного, пространственного, логического мышления и конструкторские способности;

Получили навыки работы с технической документацией,

Научились создавать анимацию, чтобы демонстрировать, как работают или собираются отдельные детали;

Научились создавать простейшие 3D-модели твердотельных объектов.



3) Компетенция «Системное и сетевое администрирование».

Объединённая группа (7 человек 12-16 лет) – преподаватель-наставник Ольховский Иван Сергеевич, инженер-программист, Служба информационных технологий, ФГУП «ПО «Маяк», преподаватель Академии Cisco.

Изучали способы коммуникации между людьми и между сетевыми устройствами;

Получили сведения о типах средств подключения, используемых для передачи данных по сети;

Подробно рассмотрели уровни OSI и TCP/IP, чтобы понять работу их функций и сетевых сервисов;

Познакомились с различными сетевыми устройствами и схемами сетевой адресации;

Научились создавать простые локальные сети, выполнять базовую настройку маршрутизаторов и коммутаторов.



4) Компетенция «Мобильная робототехника».

Объединённая группа (7 человек 13-15 лет) – преподаватель-наставник Маракушин Виталий Юрьевич, старший преподаватель и заведующий лабораторией кафедры Электроники и Автоматики ОТИ НИЯУ МИФИ.

Изучили основы графического языка программирования LabVIEW («лабвью»);

Научились подключать датчики к контроллеру MyRIO («май рио»);

Научились управлять электродвигателями и сервоприводами;

Настраивали связь по Wi-Fi для дистанционного управления роботом;

Запрограммировали робота на автономные действия;

Во время выполнения конкурсного задания: ребята установили связь робота с ПК по Wi-Fi. Загрузили в робота предоставленную готовую программу и продемонстрировали управляемость робота: разворот, движение до нужной отметки, остановку перед препятствием.

5) Компетенция «Инженерное мышление. Каракури».

Объединённая группа (10 человек 11-15 лет) – преподаватель-наставник Подзолкова Наталия Андреевна, доцент, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ОТИ НИЯУ МИФИ.

Научились находить наиболее адекватные методы решения нестандартной задачи или поведения в нештатной ситуации;

Распознавали тип конкретной проблемы с целью поиска эффективного метода ее решения;

Овладели некоторыми приемами разрешения технических противоречий и парадоксальных ситуаций в мышлении и поведении (методы ТРИЗ);

Научились применять нестандартный подход к задачам в процессе учебной деятельности;

Узнали различные методы и приемы развития творческого воображения.

Курсы завершились соревнованиями по компетенциям, которые прошли на площадке института с 19 по 23 апреля.

В субботу 24 апреля в актовом зале ОТИ НИЯУ МИФИ состоялось награждение участников, победителей и наставников Чемпионата Озерского городского округа «Юниоры AtomSkills – 2021».

Директор ОТИ НИЯУ МИФИ Иван Александрович Иванов приветствовал школьников и их родителей, а также преподавателей-наставников, готовивших ребят к соревнованиям. На встречу были приглашены представители администрации города и руководства ФГУП «ПО «Маяк» – выпускники нашего института, выступившие в роли спонсоров чемпионата.

С приветственными словами к ребятам обратились:

выпускник кафедры технологии машиностроения и машин и аппаратов химических производств (ТМ и МАХП), заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Анатольевич Кузнеченков,

выпускник кафедры ТМ и МАХП 2015 года, призер AtomSkills 2016, Чемпион WorldSkills Hi-Tech 2016, капитан сборной ГК «Росатом» 2016, эксперт компетенции «Мехатроника» 2016-2019, а в настоящий момент исполняющий обязанности главного инженера Приборно-механического завода ФГУП «ПО «Маяк» Егор Сергеевич Усольцев (Егор Сергеевич устроил настоящий блиц-опрос ребятам по поводу их интересов и пристрастий в науке, вызвав на откровенный разговор о будущей профессии),

выпускник кафедры Электроники и Автоматики 2015 года, победитель AtomSkills 2019, победитель WorldSkills Hi-Tech 2019 в компетенции «Мехатроника», инженер по КИПиА завода 20ФГУП «ПО «Маяк» Руслан Андреевич Юрченко,

выпускник кафедры ТМ и МАХП, победитель AtomSkills 2019, победитель WorldSkills Hi-Tech 2019 в компетенции «Мехатроника», инженер-технолог производственно-технического отдела завода 23 ФГУП «ПО «Маяк», по совместительству преподаватель ОТИ НИЯУ МИФИ Александр Витальевич Друца,

выпускница кафедры ТМ и МАХП 2015 года, главный эксперт компетенции «Инженерное мышление. Каракури» Анастасия Викторовна Монзуль.



В компетенции: «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» (младшая группа)

1 место Браташ Дмитрий Ильич

2 место Фесенко Екатерина Николаевна

3 место Литвинов Василий Сергеевич

В компетенции: «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» (старшая группа)

1 место Зарафутдинов Артем Маратович

2 место Баранов Александр Сергеевич

3 место Тухватуллин Евгений Зияитдинович

В компетенции: «Инженерный дизайн CAD»

1 место Доронин Дмитрий Сергеевич

2 место Гриднева Ксения Александровна

3 место Коновальчук Мария Андреевна

В компетенции: «Сетевое и системное администрирование»

1 место Ахлестина Валерия Васильевна

2 место Доронин Дмитрий Сергеевич

3 место Николаев Макар Алексеевич

В компетенции: «Мобильная робототехника»

1 место Шестопалов Андрей Сергеевич

2 место Романенков Артур Викторович

3 место Тухватуллин Евгений Зияитдинович

В компетенции «Инженерное мышление. Каракури»

1 место Яхина Арина Эдуардовна

2 место Колосова Вероника Викторовна

3 место Малыгин Леонид Андреевич

Молодцы ребята! Отлично поработали!

Ребята по достоинству оценили призы и подарки, подготовленные для них сотрудниками отдела оценки и развития персонала ФГУП «ПО «Маяк». Подарки получили все участники образовательных программ: и школьники, и преподаватели-наставники. В зале царила атмосфера радостного оживления. Слайд-шоу с фотографиями процесса обучения сменилось торжественной фотосессией.

Обучение школьников по всем компетенциям проводится в Озерском технологическом институте – филиале НИЯУ МИФИ в современных лабораториях. Процесс обучения и проведение чемпионата организованы факультетом повышения квалификации и переподготовки кадров (декан Изарова Елена Геннадьевна) в тесном контакте с отделом оценки и развития персонала ФГУП «ПО «Маяк» в лице начальника Востротиной Натальи Олеговны, специалистов по кадрам Ивановой Юлии Ивановны и Гляделовой Ирины Сергеевны.

Благодарим всех студентов-волонтёров за помощь в организации и проведении мероприятия!

Источник: ОТИ НИЯУ МИФИ

Информация предоставлена: Весна идёт, коронавирус отступает, а жизнь постепенно возвращается в привычное русло… В ОТИ НИЯУ МИФИ завершились первые после эпидемии курсы для школьников города по компетенциям «Юниоры AtomSkills».В 2020/21 учебном году 53 школьника Озёрского городского округа прошли обучение по пяти компетенциям.1) Компетенция «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений».Младшая группа (9 человек 9-10 лет) – преподаватель-наставник Шеметова Анастасия Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры прикладной математики, специалист по учебно-методической работе факультета повышения квалификации и переподготовки кадров ОТИ НИЯУ МИФИ.Изучили базовые алгоритмические конструкции ветвления и циклов;Научились управлять объектом с клавиатуры, менять его свойства;Научились создавать переменные и привязывать к ним программу и объекты;Делали несколько уровней в игре;Создали компьютерные игры по типу: «Лабиринт», «Игра-платформер», «Лови вкусняшку».Старшая группа (12 человек 13-14 лет) – преподаватель-наставник Кардашин Алексей Вячеславович, студент 5 курса специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» ОТИ НИЯУ МИФИ.Изучили основы программирования на языке Python 3.8;Узнали структурные и объектно-ориентированные модели программирования;Познакомились с основами использования библиотек EasyGUI и PyGame при разработке программ;Научились разрабатывать консольные и оконные приложения;Научились разрабатывать и реализовывать несложные алгоритмы;Научились пользоваться средствами разработки IDE PyCharm.2) Компетенция «Инженерный дизайн CAD».Объединённая группа (8 человек 10-16 лет) – преподаватель-наставник Нуржанова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры технологии машиностроения и машин и аппаратов химических производств ОТИ НИЯУ МИФИ.Овладели основными навыками по построению простейших чертежей в среде 3D-моделирования в графическом редакторе КОМПАС-График и КОМПАС-3D, с использованием для чтения чертежей сторонних графических программ;Развили навыки объемного, пространственного, логического мышления и конструкторские способности;Получили навыки работы с технической документацией,Научились создавать анимацию, чтобы демонстрировать, как работают или собираются отдельные детали;Научились создавать простейшие 3D-модели твердотельных объектов.3) Компетенция «Системное и сетевое администрирование».Объединённая группа (7 человек 12-16 лет) – преподаватель-наставник Ольховский Иван Сергеевич, инженер-программист, Служба информационных технологий, ФГУП «ПО «Маяк», преподаватель Академии Cisco.Изучали способы коммуникации между людьми и между сетевыми устройствами;Получили сведения о типах средств подключения, используемых для передачи данных по сети;Подробно рассмотрели уровни OSI и TCP/IP, чтобы понять работу их функций и сетевых сервисов;Познакомились с различными сетевыми устройствами и схемами сетевой адресации;Научились создавать простые локальные сети, выполнять базовую настройку маршрутизаторов и коммутаторов.4) Компетенция «Мобильная робототехника».Объединённая группа (7 человек 13-15 лет) – преподаватель-наставник, старший преподаватель и заведующий лабораторией кафедры Электроники и Автоматики ОТИ НИЯУ МИФИ.Изучили основы графического языка программирования LabVIEW («лабвью»);Научились подключать датчики к контроллеру MyRIO («май рио»);Научились управлять электродвигателями и сервоприводами;Настраивали связь по Wi-Fi для дистанционного управления роботом;Запрограммировали робота на автономные действия;Во время выполнения конкурсного задания: ребята установили связь робота с ПК по Wi-Fi. Загрузили в робота предоставленную готовую программу и продемонстрировали управляемость робота: разворот, движение до нужной отметки, остановку перед препятствием.5) Компетенция «Инженерное мышление. Каракури».Объединённая группа (10 человек 11-15 лет) – преподаватель-наставник, доцент, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ОТИ НИЯУ МИФИ.Научились находить наиболее адекватные методы решения нестандартной задачи или поведения в нештатной ситуации;Распознавали тип конкретной проблемы с целью поиска эффективного метода ее решения;Овладели некоторыми приемами разрешения технических противоречий и парадоксальных ситуаций в мышлении и поведении (методы ТРИЗ);Научились применять нестандартный подход к задачам в процессе учебной деятельности;Узнали различные методы и приемы развития творческого воображения.Курсы завершились соревнованиями по компетенциям, которые прошли на площадке института с 19 по 23 апреля.В субботу 24 апреля в актовом зале ОТИ НИЯУ МИФИ состоялось награждение участников, победителей и наставников Чемпионата Озерского городского округа «Юниоры AtomSkills – 2021».Директор ОТИ НИЯУ МИФИприветствовал школьников и их родителей, а также преподавателей-наставников, готовивших ребят к соревнованиям. На встречу были приглашены представители администрации города и руководства ФГУП «ПО «Маяк» – выпускники нашего института, выступившие в роли спонсоров чемпионата.С приветственными словами к ребятам обратились:выпускник кафедры технологии машиностроения и машин и аппаратов химических производств (ТМ и МАХП), заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округавыпускник кафедры ТМ и МАХП 2015 года, призер AtomSkills 2016, Чемпион WorldSkills Hi-Tech 2016, капитан сборной ГК «Росатом» 2016, эксперт компетенции «Мехатроника» 2016-2019, а в настоящий момент исполняющий обязанности главного инженера Приборно-механического завода ФГУП «ПО «Маяк»(Егор Сергеевич устроил настоящий блиц-опрос ребятам по поводу их интересов и пристрастий в науке, вызвав на откровенный разговор о будущей профессии),выпускник кафедры Электроники и Автоматики 2015 года, победитель AtomSkills 2019, победитель WorldSkills Hi-Tech 2019 в компетенции «Мехатроника», инженер по КИПиА завода 20ФГУП «ПО «Маяк»выпускник кафедры ТМ и МАХП, победитель AtomSkills 2019, победитель WorldSkills Hi-Tech 2019 в компетенции «Мехатроника», инженер-технолог производственно-технического отдела завода 23 ФГУП «ПО «Маяк», по совместительству преподаватель ОТИ НИЯУ МИФИвыпускница кафедры ТМ и МАХП 2015 года, главный эксперт компетенции «Инженерное мышление. Каракури»В компетенции: «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» (младшая группа)1 место Браташ Дмитрий Ильич2 место Фесенко Екатерина Николаевна3 место Литвинов Василий СергеевичВ компетенции: «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» (старшая группа)1 место Зарафутдинов Артем Маратович2 место Баранов Александр Сергеевич3 место Тухватуллин Евгений ЗияитдиновичВ компетенции: «Инженерный дизайн CAD»1 место Доронин Дмитрий Сергеевич2 место Гриднева Ксения Александровна3 место Коновальчук Мария АндреевнаВ компетенции: «Сетевое и системное администрирование»1 место Ахлестина Валерия Васильевна2 место Доронин Дмитрий Сергеевич3 место Николаев Макар АлексеевичВ компетенции: «Мобильная робототехника»1 место Шестопалов Андрей Сергеевич2 место Романенков Артур Викторович3 место Тухватуллин Евгений ЗияитдиновичВ компетенции «Инженерное мышление. Каракури»1 место Яхина Арина Эдуардовна2 место Колосова Вероника Викторовна3 место Малыгин Леонид АндреевичМолодцы ребята! Отлично поработали!Ребята по достоинству оценили призы и подарки, подготовленные для них сотрудниками отдела оценки и развития персонала ФГУП «ПО «Маяк». Подарки получили все участники образовательных программ: и школьники, и преподаватели-наставники. В зале царила атмосфера радостного оживления. Слайд-шоу с фотографиями процесса обучения сменилось торжественной фотосессией.Обучение школьников по всем компетенциям проводится в Озерском технологическом институте – филиале НИЯУ МИФИ в современных лабораториях. Процесс обучения и проведение чемпионата организованы факультетом повышения квалификации и переподготовки кадров (декан Изарова Елена Геннадьевна) в тесном контакте с отделом оценки и развития персонала ФГУП «ПО «Маяк» в лице начальника Востротиной Натальи Олеговны, специалистов по кадрам Ивановой Юлии Ивановны и Гляделовой Ирины Сергеевны.Благодарим всех студентов-волонтёров за помощь в организации и проведении мероприятия!Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-04-27YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Озерские школьники стали победителями и призёрами чемпионата WorldSkills Hi ...

Юниоры АтомSkills: профессионалы будущего

Представители 10 ядерных предприятий соревнуются в инженерном дизайне CAD

Торжественное вручение дипломов выпускникам ОТИ НИЯУ МИФИ

Спартакиада в ОТИ НИЯУ МИФИ {comments_news}