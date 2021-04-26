Подведены итоги Чемпионата округа «Юниоры AtomSkills – 2021»

В 2020/21 учебном году 53 школьника Озёрского городского округа прошли обучение по пяти компетенциям.
1) Компетенция «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений».
Младшая группа (9 человек 9-10 лет) – преподаватель-наставник Шеметова Анастасия Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры прикладной математики, специалист по учебно-методической работе факультета повышения квалификации и переподготовки кадров ОТИ НИЯУ МИФИ.
Изучили базовые алгоритмические конструкции ветвления и циклов;
Научились управлять объектом с клавиатуры, менять его свойства;
Научились создавать переменные и привязывать к ним программу и объекты;
Делали несколько уровней в игре;
Создали компьютерные игры по типу: «Лабиринт», «Игра-платформер», «Лови вкусняшку».
Старшая группа (12 человек 13-14 лет) – преподаватель-наставник Кардашин Алексей Вячеславович, студент 5 курса специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» ОТИ НИЯУ МИФИ.
Изучили основы программирования на языке Python 3.8;
Узнали структурные и объектно-ориентированные модели программирования;
Познакомились с основами использования библиотек EasyGUI и PyGame при разработке программ;
Научились разрабатывать консольные и оконные приложения;
Научились разрабатывать и реализовывать несложные алгоритмы;
Научились пользоваться средствами разработки IDE PyCharm.
2) Компетенция «Инженерный дизайн CAD».
Объединённая группа (8 человек 10-16 лет) – преподаватель-наставник Нуржанова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры технологии машиностроения и машин и аппаратов химических производств ОТИ НИЯУ МИФИ.
Овладели основными навыками по построению простейших чертежей в среде 3D-моделирования в графическом редакторе КОМПАС-График и КОМПАС-3D, с использованием для чтения чертежей сторонних графических программ;
Развили навыки объемного, пространственного, логического мышления и конструкторские способности;
Получили навыки работы с технической документацией,
Научились создавать анимацию, чтобы демонстрировать, как работают или собираются отдельные детали;
Научились создавать простейшие 3D-модели твердотельных объектов.
3) Компетенция «Системное и сетевое администрирование».
Объединённая группа (7 человек 12-16 лет) – преподаватель-наставник Ольховский Иван Сергеевич, инженер-программист, Служба информационных технологий, ФГУП «ПО «Маяк», преподаватель Академии Cisco.
Изучали способы коммуникации между людьми и между сетевыми устройствами;
Получили сведения о типах средств подключения, используемых для передачи данных по сети;
Подробно рассмотрели уровни OSI и TCP/IP, чтобы понять работу их функций и сетевых сервисов;
Познакомились с различными сетевыми устройствами и схемами сетевой адресации;
Научились создавать простые локальные сети, выполнять базовую настройку маршрутизаторов и коммутаторов.
4) Компетенция «Мобильная робототехника».
Объединённая группа (7 человек 13-15 лет) – преподаватель-наставник Маракушин Виталий Юрьевич, старший преподаватель и заведующий лабораторией кафедры Электроники и Автоматики ОТИ НИЯУ МИФИ.
Изучили основы графического языка программирования LabVIEW («лабвью»);
Научились подключать датчики к контроллеру MyRIO («май рио»);
Научились управлять электродвигателями и сервоприводами;
Настраивали связь по Wi-Fi для дистанционного управления роботом;
Запрограммировали робота на автономные действия;
Во время выполнения конкурсного задания: ребята установили связь робота с ПК по Wi-Fi. Загрузили в робота предоставленную готовую программу и продемонстрировали управляемость робота: разворот, движение до нужной отметки, остановку перед препятствием.
5) Компетенция «Инженерное мышление. Каракури».
Объединённая группа (10 человек 11-15 лет) – преподаватель-наставник Подзолкова Наталия Андреевна, доцент, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ОТИ НИЯУ МИФИ.
Научились находить наиболее адекватные методы решения нестандартной задачи или поведения в нештатной ситуации;
Распознавали тип конкретной проблемы с целью поиска эффективного метода ее решения;
Овладели некоторыми приемами разрешения технических противоречий и парадоксальных ситуаций в мышлении и поведении (методы ТРИЗ);
Научились применять нестандартный подход к задачам в процессе учебной деятельности;
Узнали различные методы и приемы развития творческого воображения.
Курсы завершились соревнованиями по компетенциям, которые прошли на площадке института с 19 по 23 апреля.
В субботу 24 апреля в актовом зале ОТИ НИЯУ МИФИ состоялось награждение участников, победителей и наставников Чемпионата Озерского городского округа «Юниоры AtomSkills – 2021».
Директор ОТИ НИЯУ МИФИ Иван Александрович Иванов приветствовал школьников и их родителей, а также преподавателей-наставников, готовивших ребят к соревнованиям. На встречу были приглашены представители администрации города и руководства ФГУП «ПО «Маяк» – выпускники нашего института, выступившие в роли спонсоров чемпионата.
С приветственными словами к ребятам обратились:
выпускник кафедры технологии машиностроения и машин и аппаратов химических производств (ТМ и МАХП), заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Анатольевич Кузнеченков,
выпускник кафедры ТМ и МАХП 2015 года, призер AtomSkills 2016, Чемпион WorldSkills Hi-Tech 2016, капитан сборной ГК «Росатом» 2016, эксперт компетенции «Мехатроника» 2016-2019, а в настоящий момент исполняющий обязанности главного инженера Приборно-механического завода ФГУП «ПО «Маяк» Егор Сергеевич Усольцев (Егор Сергеевич устроил настоящий блиц-опрос ребятам по поводу их интересов и пристрастий в науке, вызвав на откровенный разговор о будущей профессии),
выпускник кафедры Электроники и Автоматики 2015 года, победитель AtomSkills 2019, победитель WorldSkills Hi-Tech 2019 в компетенции «Мехатроника», инженер по КИПиА завода 20ФГУП «ПО «Маяк» Руслан Андреевич Юрченко,
выпускник кафедры ТМ и МАХП, победитель AtomSkills 2019, победитель WorldSkills Hi-Tech 2019 в компетенции «Мехатроника», инженер-технолог производственно-технического отдела завода 23 ФГУП «ПО «Маяк», по совместительству преподаватель ОТИ НИЯУ МИФИ Александр Витальевич Друца,
выпускница кафедры ТМ и МАХП 2015 года, главный эксперт компетенции «Инженерное мышление. Каракури» Анастасия Викторовна Монзуль.
В компетенции: «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» (младшая группа)
1 место Браташ Дмитрий Ильич
2 место Фесенко Екатерина Николаевна
3 место Литвинов Василий Сергеевич
В компетенции: «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» (старшая группа)
1 место Зарафутдинов Артем Маратович
2 место Баранов Александр Сергеевич
3 место Тухватуллин Евгений Зияитдинович
В компетенции: «Инженерный дизайн CAD»
1 место Доронин Дмитрий Сергеевич
2 место Гриднева Ксения Александровна
3 место Коновальчук Мария Андреевна
В компетенции: «Сетевое и системное администрирование»
1 место Ахлестина Валерия Васильевна
2 место Доронин Дмитрий Сергеевич
3 место Николаев Макар Алексеевич
В компетенции: «Мобильная робототехника»
1 место Шестопалов Андрей Сергеевич
2 место Романенков Артур Викторович
3 место Тухватуллин Евгений Зияитдинович
В компетенции «Инженерное мышление. Каракури»
1 место Яхина Арина Эдуардовна
2 место Колосова Вероника Викторовна
3 место Малыгин Леонид Андреевич
Молодцы ребята! Отлично поработали!
Ребята по достоинству оценили призы и подарки, подготовленные для них сотрудниками отдела оценки и развития персонала ФГУП «ПО «Маяк». Подарки получили все участники образовательных программ: и школьники, и преподаватели-наставники. В зале царила атмосфера радостного оживления. Слайд-шоу с фотографиями процесса обучения сменилось торжественной фотосессией.
Обучение школьников по всем компетенциям проводится в Озерском технологическом институте – филиале НИЯУ МИФИ в современных лабораториях. Процесс обучения и проведение чемпионата организованы факультетом повышения квалификации и переподготовки кадров (декан Изарова Елена Геннадьевна) в тесном контакте с отделом оценки и развития персонала ФГУП «ПО «Маяк» в лице начальника Востротиной Натальи Олеговны, специалистов по кадрам Ивановой Юлии Ивановны и Гляделовой Ирины Сергеевны.
Благодарим всех студентов-волонтёров за помощь в организации и проведении мероприятия!
Источник: ОТИ НИЯУ МИФИ
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа