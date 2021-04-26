Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 28.04.2021 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня среда 28 апреля

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +2 град. С

• атмосферное давление 736 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 98 %

• ветер Западный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП пострадавших 2 чел .

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

К.Маркса 22-5,6,10п-ы, С 8ч30м до 15ч30м

Луначарского 23-4п, Иртяшская 15-3п, Дзержинского 56-8п, С 9 до 12 часов

К.Маркса 4-7п, С 9 до 13 часов

Монтажников 52-1п, С 9 до 14 часов

2 В сетях электро-снабжения

Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

К.Маркса 22-5,6,10п-ы, С 8.30 до 15.30

Иртяшская 15-3п, Дзержинского 56-8п, С 9 до 12 часов

Ленина 78, Набережная 47, К.Маркса 4-7п, С 9 до 13 часов

Луначарского 15-4п, Монтажников 52-1п, С 9 до 14 часов

Октябрьская 16, С 13 до17 часов

Вниманию жителей округа!

В связи с проведением ремонтных работ до 30 апреля не будет работать светофор по пр.К.Маркса,10

Уважаемые озерчане!

С 24 апреля 2021 года на территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим, на период действия которого ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- посещение гражданами лесов;

- разведение костров;

- выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях;

- выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;

Вниманию жителей округа!

С 12 апреля 2021 года в Муниципальном учреждении «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» организовано обучение по специальности «Матрос-спасатель», по окончании которого выдается удостоверение установленного образца, дающее право работать матросом - спасателем на любом пляже на территории Российской Федерации. По окончании обучения будет предоставлена возможность трудоустройства. Справки и запись по телефонам: 2-66-10, 2-00-44.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварийна 28 апреля 2021 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до плюс 5°, в низинах до минус 5°, днем плюс 12-17°, в горах до плюс 8°.

НЯ: не прогнозируется.

ОЯ: 28-30 апреля в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

В большинстве районов Челябинской области повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных.

3.1 Лесопожарная обстановка. На основании распоряжения правительства Челябинской области с 10 апреля 2021 г. введен противопожарный режим в лесах Челябинской области.

3.2. Техногенные ЧС:

3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.4. Обстановка на водных объектах: прогнозируются происшествия, связанные с нарушением правил безопасности в связи с продолжением сезона рыбной ловли и выходом людей на тонкий лед, а также нарушениями правил использования маломерных судов (Р=0,3). Наибольшая вероятность на территории 7 МО: Аргаяшский МР (Аргазинское водохранилище), Копейский ГО (оз. Синеглазово, оз. Шелюгино, карьер Песчаный), Магнитогорский ГО (р. Урал), Миасский ГО (Поликарпов пруд, р. Миасс), Саткинский МР (р. Б.Сатка, р. Ай), Троицкий МР (р. Уй, р. Увелка), Челябинский ГО (р. Миасс, Голубой карьер, оз. Первое, Шершневское водохранилище).

3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 173 сообщения.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/46775/