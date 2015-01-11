6 главных угроз при купании в водоемах Южного Урала

В Поисково-спасательной службе Челябинской области назвали опасности, которые грозят жителям региона при купании, – все они касаются использования необорудованных пляжей.

Как отметили в ведомстве, аномальная жара вынудила южноуральцев начать купальный сезон раньше обычного. При этом пока в области официально не открыли ни один пляж, и уже в минувшие выходные спасатели начали профилактическую работу у водоемов. Они объясняли отдыхающим наиболее часто встречающиеся опасности при таком времяпрепровождении.

К ним относятся:

наличие острых режущих предметов на берегу и на дне водоема;

ныряние в местах с неизвестным дном;

низкая температура воды, при которой значительно быстрее наступает переохлаждение организма, а также повышается риск судорог;

отсутствие присмотра взрослых за несовершеннолетними;

пренебрежение спасательными жилетами при отсутствии уверенных навыков в плавании;

использование во время купания опасных игр и предметов – подтопленных бревен, досок, пластиковых емкостей и других предметов.

Всего за минувшие выходные дни Поисково-спасательная служба Челябинской области провеела рейды на 16 водоемах, 119 бесед с объяснением правил безопасного поведения на воде для 239 человек. В профилактической работе приняли участие 36 спасателей, это дежурные смены всех отрядов областной ПСС.

https://dostup1.ru/society/Spasateli-6-glavnyh-ugroz-pri-kupanii-v-vodoemah-Yuzhnogo-Urala_137102.html