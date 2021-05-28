Озерские пенсионеры путешествуют по родному краю

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» с целью поддержки активного долголетия пожилых граждан, Управление социальной защиты населения совместно с Комплексным центром организовали для пенсионеров дневного пребывания туристические поездки по местам родного края.

- Муниципальное учреждение «Комплексный центр» в 2020 году одержал победу в открытом конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории Озерского городского округа благотворительных социально значимых проектов ФГУП ПО «Маяк», в номинации «Забота о ближнем». Целью проекта является укрепление здоровья, развитие познавательного интереса и активного досуга граждан пожилого возраста и инвалидов, посещающих отделение дневного пребывания Комплексного центра. На протяжении всего года для отдыхающих дневного отделения каждого «заезда» будет организована бесплатная экскурсионная поездка по интереснейшим местам родного края, - пояснила начальник УСЗН Лилия Солодовникова.

Экскурсионные туры граждане почтенного возраста продолжили посещением одного из знаковых мест города Екатеринбурга - Храма на крови. Это современное монументальное культовое сооружение, принадлежащее к числу самых известных достопримечательностей Свердловской области. Его полное название – Храм-Памятник на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших. Это эффектное пятикупольное здание высотой 60 метров и общей площадью 3152 м² высится на месте снесенного дома Ипатьева, в чьих стенах два с половиной месяца томились семья самодержца Николая II и четверо императорских слуг. Храм выстроен в русско-византийском стиле, широко распространенном в эпоху правления последнего монарха Российской империи.

После Храма на Крови пенсионеры посетили затопленный рудник под Екатеринбургом - Ганину Яму, куда после расстрела были сброшены останки последнего императора страны и его семьи. В постсоветское время над «шахтой № 7» установили Поклонный крест, а в 2000 году основали мужскую обитель Святых Царственных Страстотерпцев. Расположенный среди вековых сосен монастырь - образец современного деревянного зодчества, стал одним из самых популярных туристических направлений в Свердловской области, конечным пунктом ежегодного крестного хода, посвященного памяти царской семьи.

- Очень познавательная, животрепещущая экскурсия. Можно почувствовать особую атмосферу, прикоснуться к истории, ощутить глубину трагедии, полюбоваться красотой православных храмов, – рассказала отдыхающая дневного отделения комплексного центра Озерска.

Отметим, что в рамках национального проекта «Демография» в Озерском городском округе осуществляется систематическая поддержка граждан пожилого возраста с целью улучшения качества их жизни. Одна из форм этой поддержки - работа отделения дневного пребывания в Комплексном центре, на базе которого граждане пожилого возраста активно посещают тренажерный зал, осваивают скандинавскую ходьбу, компьютерную грамотность, посещают творческие клубы и мастерские.

Воспользоваться услугами по оздоровлению в Комплексном центре может любой желающий пенсионного возраста.

Телефон для справок (35130) 9-04-26.

Информация и фото УСЗН.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47111/