Учителя физики МБОУ «Лицей №39» стали членами жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физике имени Дж. Максвелла

С 6 по 30 апреля учителя физики лицея №39 Олег Владимирович Порошин и Елена Владимировна Порошина в пятый раз приняли участие в качестве преподавателей образовательной программы по физике, которая проходила на базе федерального образовательного центра «Сириус».

Этот центр находится в городе Адлер, на территории олимпийского парка. Он был создан по инициативе президента РФ Путина В. В. после окончания олимпиады 2014 года. С тех пор на базе этого центра проводятся различные смены для одарённых детей со всей страны по трём направлениям: наука, искусство, спорт.

Учителя лицея приняли участие в работе физической смены по направлению «Наука». Участники смены – ученики 7 и 8 классов, прошедшие на финал физической олимпиады имени Дж. Максвелла (аналог всероссийской олимпиады по физике для 9 - 11 классов). В каждой параллели было около 80 учащихся. В течение трёх недель с ними проводились занятия по углублённому изучению отдельных тем предмета. Занятия включали в себя лекции, семинары по решению задач и практикумы по физическому эксперименту. В конце смены проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады по физике имени Дж. Максвелла для учащихся 7-х и 8-х классов. Особенно почетно, что в этом году Олег Владимирович и Елена Владимировна приняли участие в проведении и проверке работ олимпиады в качестве членов жюри.

Также второй год подряд, пройдя всероссийский конкурсный отбор, в физической смене принимают участие ученики лицея №39: в прошлом году Дмитрий Синёв, в этом – Илья Борискин (8 класс).

Илья Борискин:

- Смена дала очень много знаний, интересное общение с лучшими учениками со всей страны, а также отличными учителями. Преподавание было на высочайшем уровне.

Дмитрий Синёв:

- В «Сириусе» особый коллектив, в котором ты развиваешься, а преподаватели – просто топ! Это идеальная обучающая среда.

Илья и Дмитрий мечтают снова поехать в «Сириус» и в настоящее время проходят конкурсный отбор на октябрьскую образовательную программу по направлению «Наука».

Информация МБОУ «Лицей №39».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47135/