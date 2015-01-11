Синоптики прогнозируют грозовой конец рабочей недели на Южном Урале

Конец рабочей недели в Челябинской области будет дождливым – синоптики обещают кратковременные осадки местами с грозами.

По данным синоптиков, такая погода будет в пятницу и субботу. При этом 11 июня температура будет варьироваться в пределах 19-24 градусов выше нуля, а 12-го повысится до плюс 21-26. Ветер будет стабильно несильным – 4-9 м/с, хотя в пятницу порывы могут достигать 14 м/с.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-prognoziruyut-grozovoy-konets-rabochey-nedeli-na-Yuzhnom-Urale_137914.html