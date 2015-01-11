В Челябинской области вновь пошел рост заболеваемости COVID-19

В Челябинской области впервые за последний месяц зафиксирован прирост заболевших коронавирусом – за сутки диагноз поставили 92 жителям региона.

Отметим, накануне было 88 больных, и около месяца этот показатель держался в пределах 84-89 человек, не превышая этой отметки. Таким образом, общее число заболевших и переболевших COVID-19 за всем время пандемии в регионе достигло 64 тыс. 419.

Выздоровели и выписали из больниц 59 тыс. 345 пациентов, из них 111 – за минувшие сутки.

Южноуральцам, вакцинированным от COVID-19, предложили давать выходной

С учетом выздоровевших и вновь заболевших на данный момент коронавирусом на Южном Урале болеют 2 095 человек. За минувшие сутки умерли еще трое жителей.