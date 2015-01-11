В Челябинской области отменили 2 крупных фестиваля из-за ковида

Коронавирус вновь путает планы – в Челябинской области начинают отменять массовые мероприятия.

Как сообщили в оперативном штабе, принято решение о переносе Бажовского фестиваля, который должен был пройти 18-20 июня. «Организаторы Бажовского фестиваля после совещания с Роспотребнадзором приняли решение о переносе мероприятия на более поздний срок с возможностью последующей отмены», – говорится в сообщении.

Организаторы Ильменского фестиваля авторской песни, запланированного на 25-27 июня, после консультаций с санитарными врачами отменили его совсем.

«В некоторых субъектах России в последнее время зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Решение о переносе Бажовского фестиваля и отмене Ильменского – это превентивная мера организаторов, чтобы не подвергать риску южноуральцев и гостей фестивалей из других регионов», – говорится в сообщении оперштаба.

Ранее сегодня первый вице-губернатор Челябинской обалсти Ирина Гехт сообщила, что «оперативный штаб в ежедневном режиме отслеживает ситуацию с коронавирусом в регионе, и если она будет вызывать опасения, могут быть приняты решения и по массовым мероприятиям».

Напомним, на 16 июня в регионе зафиксировано 64 тыс. 419 случаев заражения коронавирусом, на лечении остаются 2 095 человек. В регионе сохраняются ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требование социального дистанцирования.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otmenili-2-krupnyh-festivalya-iz-za-kovida_138067.html