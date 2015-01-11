Внимание! Возможно ухудшение погодных условий!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
17 и 18 июня 2021 в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град (местами крупный), шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более.
Если гроза застала вас на природе:
• отключите сотовый телефон;
• если вы около водоема – отойдите подальше от берега. Ни в коем случае не купайтесь во время грозы!
• мокрые одежда и тело повышают шанс поражения молнией.
• не прячьтесь под одиноко стоящими деревьями, металлическими конструкциями;
• не прислоняйтесь к отвесным стенам и скалам.