19 июня, в день рождения ФГУП «ПО «Маяк» праздничной площадкой для горожан будет парк культуры и отдыха.

В 10.30 на танцевальной площадке в рамках проекта «Летний театр» пройдет сказка-спектакль «Давай дружить, ромашка!»

В 17:00 на центральной площади парка состоится игра-путешествие, подготовленная Детской библиотекой «Мы любим и знаем наш славный Озерск!» Для участников подготовлены призы от учеников Детской художественной школы и театра кукол «Золотой петушок» (пригласительные билеты на спектакль-премьеру «Барон Мюнхгаузен»).

В 17:00 на сценической площадке парка культуры и отдыха выступят солисты и творческие коллективы Культурно-досугового центра.

В 18:00 на этой же площадке состоится выступление военного духового оркестра Озерской дивизии.

Детский парк:

11.00 – 19.00 – Акция «Идем на снижение!». В течение дня - фиксированная стоимость одного катания на любом аттракционе – 80 руб.

12.00 – 13.00 –Интерактивная программа для детей «ИграйГрад»

В 22:45 в сквере 40-летия Победы (ул. Набережная) состоится праздничный салют.

Формат мероприятий обусловлен необходимостью мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа