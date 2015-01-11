16.06 в Озёрске произошло смертельное ДТП

16 июня 2021 года, около 23 часов 08 минут, в городе Озерск, на ул. Дзержинского (рядом с СНТ № 9), водитель, 2002 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ - 21063, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате данного дорожно – транспортного происшествия пешеход - мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту данного дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.

По данным административной практики водитель автомобиля имеет стаж вождения с мая 2021 года, ранее неоднократно привлекался за нарушения ПДД РФ.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко