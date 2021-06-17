Коронавирус на Южном Урале: 98 новых случаев, 7 летальных исходов

Статистика по COVID-19 за минувшие сутки показывает ухудшение ситуации с заболеваемостью в Челябинской области – число выявленных за сутки носителей коронавируса приблизилось к сотне, а смертность вернулась к высоким весенним показателям.

По данным Минздрава, на утро 18 июня в регионе подтверждено 64 тыс. 612 случаев заболевания COVID-19 – за сутки было проведено 8 802 теста, выявлено 98 вновь инфицированных.

Также за минувшие сутки зарегистрировано семь летальных исходов от коронавирусной пневмонии.

Выписаны в четверг 108 южноуральцев, всего болезнь победили 59 тыс. 562 южноуральцев.

На лечении остаются 2 059 человек.

https://dostup1.ru/medicine/Koronavirus-na-Yuzhnom-Urale-98-novyh-sluchaev-7-letalnyh-ishodov_138116.html