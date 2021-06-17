На Южный Урал возвращается жара при сильном ветре и грозах

На Южный Урал вновь придет жаркая погода – в воскресенье на юге региона столбик термометра поднимется до плюс 31 градуса.

В субботу, 19 июня, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, температура – от 18 до 23 градусов выше нуля.

А воскресенье воздух прогреется от плюс 22 до плюс 27 градусов, причем на юге – до плюс 31. При этом будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы.

Ожидается северо-западный ветер 5-11 м/с с порывами до 18 м/с в субботу и до 20 м/с – в воскресенье.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-vozvraschaetsya-zhara-pri-silnom-vetre-i-grozah_138138.html