Декретный отпуск до 1,5 лет включили в трудовой стаж

Женщины, имеющие детей, получат дополнительные баллы к будущей пенсии – в трудовой стаж включили время, проведенное в декретном отпуске.

Как пояснили в ведомстве, в страховой стаж засчитывается периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности, и при условии, что до декретного отпуска и после него родитель работал.

За каждый полный календарный год периода ухода предусмотрен коэффициент. Его размер будет зависеть от того, какой по счету учтен ребенок при определении величины индивидуальных пенсионных коэффициентов – первый, второй, третий или четвертый.

За первого – 2,7, за второго – 5,4, за третьего и четвертого – 8,1. Таким образом, максимальная сумма коэффициентов, полагающихся за периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет, составляет 24,3.

В случае если периоды ухода за детьми совпадают по времени, например, при рождении близнецов или при рождении следующего ребенка до достижения полутора лет предыдущим ребенком, коэффициенты определяются путем их суммирования за каждого ребенка.

https://dostup1.ru/society/Dekretnyy-otpusk-do-15-let-vklyuchili-v-trudovoy-stazh_138210.html