В ДК «Строитель» прошла встреча общественной организации «Память сердца»

Несмотря на то, что мы живём в городе, который был создан после войны, среди его жителей было немало людей, которые её пережили. К сожалению, с каждым годом фронтовиков и тех, кто трудился в годы войны в тылу становится всё меньше и меньше, но живы ещё другие свидетели тех событий, те, кто в военные годы были детьми. В настоящее время озерское отделение общественной организации детей погибших участников войны насчитывает 927 человек. Из них более сорока человек – это люди старше девяноста лет, и многим уже за восемьдесят.
Председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев отметил, что «Память сердца» – это дружная сплочённая организация, это люди, объединённые одной идеей – сохранить память о своих отцах и о Великой Отечественной войне.
Активом организации создан клуб «Память сердца», который несколько раз в год собирается в ДК «Строитель» и проводит встречи, где пожилые люди общаются, делятся воспоминаниями, поздравляют юбиляров.
– Помогают нам в организации этих встреч творческие работники и коллективы ДК «Строитель», под руководством Натальи Меркуловой. Мы им очень благодарны, ведь на сегодняшний день эти встречи дают нам силы жить и создают позитивный настрой. Мы проводим традиционные встречи: в День Победы, День памяти и скорби, День пожилого человека. Эти мероприятия особенно трогательные, темы очень близки и важны для нас детей погибших защитников Отечества. Эти встречи для нас просто отдушина, – рассказала о работе объединения председатель озерского отделения «Память сердца» Людмила Филатова.
Депутат фракции «Единая Россия» Андрей Лучников является постоянным участником мероприятий ДК «Строитель», направленных на продвижение здорового образа жизни, детского творчества и семейных ценностей, особенно мероприятий с участием пожилых людей, в частности, в рамках проекта «Университет третьего возраста».
– «Память сердца» – это особенное объединение, его члены – это сироты Великой Отечественной войны, дети погибших в боях за Родину фронтовиков, – подчеркнул Андрей Лучников, обращаясь к собравшимся. – Вам досталось трудное детство, рано пришлось идти работать, помогая матерям прокормить семью. Вашими руками восстанавливалось разрушенное войной народное хозяйство, создавалось могущество Советского Союза, России. Сегодня тема войны становится актуальной потому, что мы видим, как хрупок наш мир. У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства.
Андрей Дмитриевич также отметил, что сейчас, когда фронтовиков остаётся всё меньше и меньше, именно поколению детей войны предстоит сохранить историческую память, чтобы дети и молодые люди знали и помнили, кто и как защищал страну от немецких захватчиков. От коллектива радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Лучников подарил общественникам книгу об истории градообразующего предприятия «Плутоний для атомной бомбы».
Участники встречи почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа