Афиша на последние выходные июня!

Лето в разгаре! И мы желаем провести эти выходные весело и интересно!

Афиша вашему вниманию!

Озёрск и его окрестности:

Все выходные:

В Городском парке работает Лодочная станция!

Пятница, 25-ое июня

До 18-00 Городской музей

Последний день работы выставки «Оружие сквозь века».

До 18-00 в пятницу и с 10 до 16-00 в субботу, Городской музей

Выставка "Керамика: искусство и ремесло эпохи бронзы"

18-00 Театр кукол "Золотой петушок"

Суббота, 26-ое июня

10-00 П.Метлино

Чемпионат и Первенство области, ОГО по триатлону и паратриатлону.

11-00 глк "Егоза"

Напомним, для любителей маунтинбайка у нас переоборудован подъёмник, и подготовлены 5 трасс с трамплинами.

Для комфортного отдыха есть бесплатная парковка, мангальные зоны, и возможность заказать горячий обед от шефа.

Подъёмник работает с 11:00 до 16:00!

Челябинская область

Пользуйтесь бесплатным мобильным приложением «Нескучные путешествия по южному Уралу», которое разработано в отделе краеведения ЧОУНБ!

С «Нескучными путешествиями по Южному Уралу» можно выбрать загородную поездку на любой вкус, чтобы порадовать себя и своих близких новыми впечатлениями. Все маршруты (а их уже около 30) проиллюстрированы и снабжены справочной информацией о том, как добраться до нужной точки автомобилем, поездом или автобусом. А проект финансируется благодаря национальному проекту «Культура».

Материал подготовила Александра Лебедева.