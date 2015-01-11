Афиша на последние выходные июня!

Лето в разгаре! И мы желаем провести эти выходные весело и интересно!
Афиша вашему вниманию!
Озёрск и его окрестности:
Все выходные:
В Городском парке работает Лодочная станция!
Пятница, 25-ое июня
До 18-00 Городской музей
Последний день работы выставки «Оружие сквозь века».
До 18-00 в пятницу и с 10 до 16-00 в субботу, Городской музей
Выставка "Керамика: искусство и ремесло эпохи бронзы"
18-00 Театр кукол "Золотой петушок"
Суббота, 26-ое июня
10-00 П.Метлино
Чемпионат и Первенство области, ОГО по триатлону и паратриатлону.
11-00 глк "Егоза"
Напомним, для любителей маунтинбайка у нас переоборудован подъёмник, и подготовлены 5 трасс с трамплинами.
Для комфортного отдыха есть бесплатная парковка, мангальные зоны, и возможность заказать горячий обед от шефа.
Подъёмник работает с 11:00 до 16:00!
Челябинская область
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Материал подготовила Александра Лебедева.