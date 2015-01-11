С 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

Россияне смогут получать пенсии и соцвыплаты только на карту «Мир» или наличными.

С 1 июля 2021 года пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты становятся возможными только на карту платежной системы «Мир».

Для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохранится возможность получения выплат наличными, через почту или на обычный счет.

Изначально планировалось, что процесс перевода пенсий в национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля прошлого года, потом этот срок был продлен еще несколько раз.

https://dostup1.ru/finance/S-1-iyulya-izmenitsya-poryadok-polucheniya-pensiy-i-sotsvyplat_138369.html