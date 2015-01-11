Два южноуральских легкоатлета могут принять участие в Олимпийских играх — 2021, которые пройдут в Токио/

Как рассказал изданию источник, тренерский состав Всероссийской федерации легкой атлетики рекомендовал включить в олимпийскую заявку южноуральца Василия Мизинова (спортивная ходьба) и других российских спортсменов, всего их будет десять. Что касается Тимура Моргунова, то в случае если он получит до понедельника нейтральный статус, рабочая группа рассмотрит вопрос о его включении в состав.

Список будет утвержден в понедельник, 28 июня.

Напомним, Тимур Моргунов на предолимпийском чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, завоевал золото в прыжках с шестом.

https://www.1obl.ru/news/sport/dva-yuzhnouralskikh-legkoatleta-mogut-prinyat-uchastie-v-olimpiyskikh-igrakh-2021/