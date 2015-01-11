2021-06-28YEKT09:00:00 | Новости Городские новости В домах Татыша заменят кровлю и отремонтируют коммуникации Об этом в рамках рабочей поездки по округу сообщил Евгений Щербаков, который вместе с депутатом Собрания депутатов фракции «Единая Россия» Михаилом Ядрышниковым побывали в поселке Татыш.

Работы по капитальному ремонту жилых домов ведутся в плановом режиме. За 2019-2020 годы отремонтировано 14 домов поселка: проведен ремонт крыш, фундамента, обновление фасада. В нынешнем году еще в четырех домах на улице Мира поменяют кровлю, заменят сети водоснабжения, электрические и тепловые сети.



Фото А. Женина

Стоит отметить, за два года в поселке произошел ряд позитивных изменений. В 2019 году, на встречах с руководством муниципалитета жители Татыша обозначили проблемы и приоритеты, решением которых администрация занялась совместно с депутатским корпусом. Летом 2019 года была капитально отремонтирована дорога из Озерска в Татыш, которая находилась в крайне плачевном состоянии. Ни о какой безопасности движения с таким транспортным потоком не могло быть и речи.

- Мы обещали, что эта дорога будет сделана, изыскали средства, финансово нам помогло Правительство Челябинской области. Подрядчиком выступило наше градообразующее предприятие. Теперь эта дорога соответствует нормативам, по ней ездят и жители Татыша, и работники «Маяка». Прошу автовладельцев соблюдать скоростной режим: качественное и ровное дорожное полотно немного расслабляет водителей, - отметил Евгений Щербаков.



В рамках встречи, которая проходила в поселке два года назад, его жители высказали главе беспокойство по поводу закрытия одной из торговых точек. Речь шла об обеспечении продовольственными и промышленными товарами. Сейчас в поселке работают три магазина федеральных торговых сетей с разнообразным ассортиментом. Рядом с одной из торговых точек планируется разместить детскую площадку.



Следующим пунктом визита стал дом культуры имени А.С. Пушкина. Долгое время его кровля протекала, из-за чего страдали внутренние помещения. Попытки решить проблему локальными ремонтами положительного результата не принесли, начали разрушаться конструкции внутри здания. По этой причине даже пришлось на некоторое время закрывать единственное учреждение культуры в поселке. В прошлом году были найдены средства, ремонт был сделан быстро и качественно.

- Сейчас у дворца металлическая кровля, сделаны стоки, установлены все элементы для отведения воды, в помещениях сухо, - говорит заведующая структурным подразделением КДЦ Юлия Каримова.

Евгений Щербаков отметил, что необходимо продолжить ремонт внутри помещений дома культуры: учреждение является местом проведения досуга детей и взрослых. Михаил Ядрышников поддержал главу округа:

- Коллектив дома культуры проводит проводит качественные, интересные мероприятия для жителей поселка, сюда приезжают даже из города. В постоянном режиме работают кружки, условия для детей должны быть комфортными.



Евгений Щербаков и Михаил Ядрышников побывали в структурном подразделении детского сада № 51. За два года в здании дошкольного учреждения заменено осветительное оборудование, отремонтированы коридоры, группы, установлены сантехническое оборудование, новые окна, проведен ремонт кровли, установлены противопожарные двери, теневые навесы. Михаил Ядрышников на постоянной основе взаимодействует с руководством детского сада, реакторный завод регулярно оказывает шефскую помощь учреждению. В данный момент решается вопрос ремонта фасада здания и установки забора по периметру учреждения, отвечающего требованиям для социально значимых объектов: при поддержке депутата группа родителей готова принять участие в проекте инициативного бюджетирования.



Среди еще не решенных задач – благоустройство дорожки между муниципальной баней и жилыми домами на ул. Трудящихся и восстановление асфальта на въездах во дворы на той же улице.

Информация предоставлена: Работы по капитальному ремонту жилых домов ведутся в плановом режиме. За 2019-2020 годы отремонтировано 14 домов поселка: проведен ремонт крыш, фундамента, обновление фасада. В нынешнем году еще в четырех домах на улице Мира поменяют кровлю, заменят сети водоснабжения, электрические и тепловые сети.Стоит отметить, за два года в поселке произошел ряд позитивных изменений. В 2019 году, на встречах с руководством муниципалитета жители Татыша обозначили проблемы и приоритеты, решением которых администрация занялась совместно с депутатским корпусом. Летом 2019 года была капитально отремонтирована дорога из Озерска в Татыш, которая находилась в крайне плачевном состоянии. Ни о какой безопасности движения с таким транспортным потоком не могло быть и речи., - отметилВ рамках встречи, которая проходила в поселке два года назад, его жители высказали главе беспокойство по поводу закрытия одной из торговых точек. Речь шла об обеспечении продовольственными и промышленными товарами. Сейчас в поселке работают три магазина федеральных торговых сетей с разнообразным ассортиментом. Рядом с одной из торговых точек планируется разместить детскую площадку.Следующим пунктом визита стал дом культуры имени А.С. Пушкина. Долгое время его кровля протекала, из-за чего страдали внутренние помещения. Попытки решить проблему локальными ремонтами положительного результата не принесли, начали разрушаться конструкции внутри здания. По этой причине даже пришлось на некоторое время закрывать единственное учреждение культуры в поселке. В прошлом году были найдены средства, ремонт был сделан быстро и качественно., - говорит заведующая структурным подразделением КДЦотметил, что необходимо продолжить ремонт внутри помещений дома культуры: учреждение является местом проведения досуга детей и взрослых.поддержал главу округа:побывали в структурном подразделении детского сада № 51. За два года в здании дошкольного учреждения заменено осветительное оборудование, отремонтированы коридоры, группы, установлены сантехническое оборудование, новые окна, проведен ремонт кровли, установлены противопожарные двери, теневые навесы.на постоянной основе взаимодействует с руководством детского сада, реакторный завод регулярно оказывает шефскую помощь учреждению. В данный момент решается вопрос ремонта фасада здания и установки забора по периметру учреждения, отвечающего требованиям для социально значимых объектов: при поддержке депутата группа родителей готова принять участие в проекте инициативного бюджетирования.Среди еще не решенных задач – благоустройство дорожки между муниципальной баней и жилыми домами на ул. Трудящихся и восстановление асфальта на въездах во дворы на той же улице.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-06-28YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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