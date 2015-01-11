26 и 27 июня на базе санатория «Дальняя Дача» прошёл слёт для активных студентов ОТИ НИЯУ МИФИ «СТАРТ - 2021».

Мероприятие было реализовано силами Объединенного совета обучающихся ОТИ, председателем которого является Елисеев Николай. Студенческий слёт был направлен на развитие коммуникативных и личностных качеств у молодёжи. Участники объединились в команды и научились слаженно работать, договариваться и распределять обязанности для достижения общей цели.

Программа слёта была насыщенная, наполненная позитивом и яркими эмоциями.

В первый день слёта организаторы провели квест, направленный на сплочение команд и развитие искусства управления информационными ресурсами. А чтобы закрепить командный дух ещё больше, был организован тимбилдинг, на котором у студентов была возможность намного лучше узнать друг друга, стать одним целым механизмом, одной большой командой.

Второй день стал не менее насыщенным и творческим. Активистам предстояло придумать и создать свой уникальный логотип, отражающий дух студенческого слёта. Также были проведены спортивные игры, целью которых тоже стало сплоченние и поднятие настроя участников. Каждый, кто присутствовал на слёте, смог показать свои креативные идеи, вдохновиться и настроиться на свершение новых целей и задач.

На закрытии слёта прошло награждение всех участников. Проект стал стартовой площадкой для создания творческого пространства и реализации новых идей. За помощь и поддержку в проведении слёта выражаем благодарность администрации института, ПО «Маяк» и бренду студенческой одежды STUDteam.

Информация предоставлена медиа-центром ОТИ НИЯУ МИФИ