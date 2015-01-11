2021-06-29YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Юные инженеры проведут лето с пользой При поддержке администрации округа и ПО «Маяк» в Озерске открылась летняя образовательная проектная смена «Юниоры AtomSkills» для старших школьников, увлеченных инженерно-техническим творчеством.

В течение десяти дней на площадках Озерского технологического института и Озерского технического колледжа специалисты градообразующего предприятия и призеры чемпионатов WorldSkills проведут занятия с 70 юными участникам смены по шести направлениям: мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование, лабораторный химический анализ, изготовление прототипов, мехатроника, инженерный дизайн CAD.

Обучающиеся получат знания и практические навыки обращения с высокотехнологичным оборудованием, что позволит им узнать много нового о тех направлениях деятельности, которые, вполне возможно, в будущем станут их профессиями. Все участники будут вовлечены в интересную программу, нацеленную на развитие навыков самоорганизации, построения эффективных коммуникаций, проектирования индивидуального образовательного маршрута, работы в команде. В конце смены запланированы творческие состязания, и лучшие из лучших - наиболее талантливые, наиболее грамотные, наиболее умеющие ребята - будут отобраны для подготовки к юниорским соревнованиям WorldSkills различного уровня.

Торжественное открытие смены состоялось вчера в актовом зале ОТИ МИФИ. С приветствием к собравшимся школьникам и их наставникам обратились: исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом ФГУП «ПО «Маяк» Алексей Рожков, начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова, директор Озерского технологического института Иван Иванов, директор Озерского технического колледжа Сергей Шварев.

Официальные лица подчеркнули значимость образовательного проекта для личностного развития обучающихся и сотрудничества заинтересованных сторон в решении задачи по обеспечению кадрами ПО «Маяк».

Любовь Горбунова:

- Уважаемые ребята, в эти дни вы будете заниматься инженерными исследованиями, трудиться бок о бок с профессионалами. Впитывайте те знания, которыми будут делиться с вами ваши наставники. Это очень важно, это пригодиться вам в будущем. Сегодня вы – школьники, а завтра станете той командой, на которую мы возлагаем большие надежды в деле освоения новых технологий. Я желаю вам удачи, проектных рекордов и драйва от предстоящей работы!

Особую благодарность за поддержку проектной инженерной смены начальник Управления образования и директора учебных заведений выразили руководству градообразующего предприятия.

Алексей Рожков:

- В рамках благотворительности и профориентационной деятельности мы организовали для вас этот образовательный праздник. В вас есть тот потенциал, который нам необходим, за которым мы охотимся. Я уверен, что время, проведенное в проектной инженерной смене, пойдет вам на пользу: преподаватели дадут вам базовые представления и постараются заинтересовать вас в выборе инженерных специальностей.

Представитель ПО «Маяк» провел награждение озерчан - победителей и призеров Внутривузовского чемпионата по стандартам «WorldSkills 2021», который проходил в Снежинске в СФТИ НИЯУ МИФИ. (Подробнее –

Отдельно было отмечено, что уже несколько лет подряд опытные преподаватели ОТИ МИФИ и ОзТК успешно занимаются со школьниками в рамках программы дополнительного образования, готовят их к соревнованиям на самых разных уровнях. Поэтому успехи озерских ребят в движении WordSrills воспринимаются как закономерный и ожидаемый результат.

В ходе торжественного открытия школьники познакомились со своими наставниками. Одна из них - Ирина Нуржанова – сказала добрые слова напутствия и завершила церемонию:

- Я надеюсь, что вам с нами будет интересно, в свою очередь, нам - с вами. Мы, наставники, тоже постоянно учимся. Хочу, чтобы в нашей инженерной смене вы начали свою небольшую работу, которую продолжили бы в институте и на предприятиях.

Для всех юных участников проекта ПО «Маяк» подготовило небольшие практичные подарки, которые могут пригодиться им в учебе.

Организаторы пообещали, что проектная инженерная смена-2021 - это начало и в следующем году мероприятие повторится, спектр компетенций будет расширен.

Справочно: отбор участников был открытым и производился по заявкам среди обучающихся 12–16 лет. Преимуществом пользовались победители и призёры чемпионатов WorldSkills и AtomSkills; участники проектных и инженерных школ при ОТИ НИЯУ МИФИ; участники онлайн лабораторий, организованных АНО «Корпоративная Академия Росатома»; постоянные участники соревнований, олимпиад, конкурсов инженерной направленности; высокомотивированные школьники, готовые к саморазвитию и решению сложных задач.



Информация предоставлена: В течение десяти дней на площадках Озерского технологического института и Озерского технического колледжа специалисты градообразующего предприятия и призеры чемпионатов WorldSkills проведут занятия с 70 юными участникам смены по шести направлениям: мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование, лабораторный химический анализ, изготовление прототипов, мехатроника, инженерный дизайн CAD.Обучающиеся получат знания и практические навыки обращения с высокотехнологичным оборудованием, что позволит им узнать много нового о тех направлениях деятельности, которые, вполне возможно, в будущем станут их профессиями. Все участники будут вовлечены в интересную программу, нацеленную на развитие навыков самоорганизации, построения эффективных коммуникаций, проектирования индивидуального образовательного маршрута, работы в команде. В конце смены запланированы творческие состязания, и лучшие из лучших - наиболее талантливые, наиболее грамотные, наиболее умеющие ребята - будут отобраны для подготовки к юниорским соревнованиям WorldSkills различного уровня.Торжественное открытие смены состоялось вчера в актовом зале ОТИ МИФИ. С приветствием к собравшимся школьникам и их наставникам обратились: исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом ФГУП «ПО «Маяк»начальник Управленияобразования администрации Озерского городского округа, директор Озерского технологического института, директор Озерского технического колледжаОфициальные лица подчеркнули значимость образовательного проекта для личностного развития обучающихся и сотрудничества заинтересованных сторон в решении задачи по обеспечению кадрами ПО «Маяк».Особую благодарность за поддержку проектной инженерной смены начальник Управления образования и директора учебных заведений выразили руководству градообразующего предприятия.Представитель ПО «Маяк» провел награждение озерчан - победителей и призеров Внутривузовского чемпионата по стандартам «WorldSkills 2021», который проходил в Снежинске в СФТИ НИЯУ МИФИ. (Подробнее – здесь ).Отдельно было отмечено, что уже несколько лет подряд опытные преподаватели ОТИ МИФИ и ОзТК успешно занимаются со школьниками в рамках программы дополнительного образования, готовят их к соревнованиям на самых разных уровнях. Поэтому успехи озерских ребят в движении WordSrills воспринимаются как закономерный и ожидаемый результат.В ходе торжественного открытия школьники познакомились со своими наставниками. Одна из них -– сказала добрые слова напутствия и завершила церемонию:Для всех юных участников проекта ПО «Маяк» подготовило небольшие практичные подарки, которые могут пригодиться им в учебе.Организаторы пообещали, что проектная инженерная смена-2021 - это начало и в следующем году мероприятие повторится, спектр компетенций будет расширен.отбор участников был открытым и производился по заявкам среди обучающихся 12–16 лет. Преимуществом пользовались победители и призёры чемпионатов WorldSkills и AtomSkills; участники проектных и инженерных школ при ОТИ НИЯУ МИФИ; участники онлайн лабораторий, организованных АНО «Корпоративная Академия Росатома»; постоянные участники соревнований, олимпиад, конкурсов инженерной направленности; высокомотивированные школьники, готовые к саморазвитию и решению сложных задач.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-06-29YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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