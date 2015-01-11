26 июня — Международный день борьбы с наркоманией

Полицейские Управления УМВД России по ЗАТО г. Озерск организовали комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией.

Инспекторы-кинологи посетили летний школьный лагерь дневного пребывания МБОУ СОШ №21 и продемонстрировали профессиональную подготовку служебных животных. Ребята узнали о методиках, применяемых при обучении собак, о методах дрессировки для поиска наркотических и взрывчатых веществ.

После увлекательной беседы состоялись показательные выступления, во время которых кинологи продемонстрировали способность служебных собак находить запрещенные взрывчатые и наркотические средства.

Для ребят постарше в молодежном центре «Мир» начальник отдела по делам несовершеннолетних подполковник полиции Алексей Скрыгин рассказал подросткам о проблеме наркомании, о видах наркотических средств и последствиях их употребления.

Для наглядного примера присутствующим показали фильм «Работа на смерть». Этот фильм построен на большом количестве интервью с лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы за участие в незаконном обороте наркотиков, и беседах с теми, кто проходит реабилитацию. Данный творческий проект реализован совместно сотрудниками пресс-службы и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области и направлен на профилактику наркомании и незаконного оборота наркотических средств.

Цель мероприятий - формирование у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения и повышения доверия к правоохранительным органам, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков.