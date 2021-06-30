О погоде на 30.06.2021 г.

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): Днём 30 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра до 20 м/с.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, существует угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных в связи с прогнозируемыми порывами ветра свыше 15 м/с (что может способствовать быстрому распостранению пожара). Прогнозируется увеличение количества ДТП.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47544/