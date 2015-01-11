На дорогах Челябинской области ввели ограничение для фур и грузовиков

На Южном Урале с сегодняшнего дня ввели ограничения для большегрузных автомобилей – мера вызвана необходимостью сохранности асфальтового полотна.

Как пояснили в Миндортрансе, при высоких температурах под тяжестью фур и грузовиков асфальт подвергается сильной деформации. В министерстве подчеркнули, что ограничительные меры касаются только дорог регионального или межмуниципального значения.

«Пока ограничения вводятся с 30 июня по 2 июля. Однако при снижении температуры воздуха данные ограничения могут быть сняты раньше», – пояснили в министерстве.

Напомним, в ближайшие дни синоптики прогнозируют в Челябинской области усиление жары до плюс 39 градусов в тени.

https://dostup1.ru/society/Na-dorogah-Chelyabinskoy-oblasti-vveli-ogranichenie-dlya-fur-i-gruzovikov_138430.html