МЧС предупредило о резком изменении погоды в Челябинской области

ГУ МЧС по Челябинской области предупредило о грозе и шквалистом ветре днем в четверг.

«Днем 1 июля в отдельных районах ожидаются грозы, возможен град, при грозах порывы ветра до 20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Предстоящей ночью в регионе будет плюс 18-23, завтра днем – 34-39 градусов, в горах – 30-35, переменная облачность, кратковременные дожди.

Ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев. Спасатели призывают не оставлять детей без присмотра. При резком порыве ветра возможны повреждения слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. При перепадах напряжения в электрической сети следует немедленно обесточить все бытовые электроприборы, выдернув вилки из розеток.

По данным Челябинского Гидрометцентра, по 3 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномальная жара с максимальными температурами воздуха во второй половине дня до 36 градусов и выше.

https://dostup1.ru/society/MChS-predupredilo-o-rezkom-izmenenii-pogody-v-Chelyabinskoy-oblasti_138453.html