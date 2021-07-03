Новости недели с Александрой Лебедевой (04.07.21 г.)

8 июля в 19 часов (московское время) состоится прямой эфир на тему вакцинации с доктором медицинских наук, профессором Самарского Государственного медицинского Университета, экспертом московского отделения ОНФ, представителем России во Всемирном конгрессе организаций пациентов при ООН Яном Власовым Подробнее
На Южном Урале подрядчики, выполняющие работы по капремонту многоквартирных домов, обязаны страховать строительные риски. Об этом и. о. гендиректора регоператора капремонтов домов в Челябинской области Виктор Тихоненко сообщил 1 июля на пресс-конференции в «АиФ» Подробнее