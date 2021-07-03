2021-07-05YEKT10:00:00 | Новости Городские новости Общественной молодежной палате Озерска – 15 лет Ровно 15 лет назад, 5 июля 2006 года Собрание депутатов Озерского городского округа приняло решение № 111 «Утвердить Положение об Общественной молодежной палате при Собрании депутатов Озерского городского округа». Так была создана и начала свою работу молодежная парламентская структура в Озерске.

Идея создания палаты строилась на том, что проблемы молодежи должны разрешаться с участием самой молодежи. Одной из целевых установок в деятельности представительного органа Озерского городского округа было создание условий активного проявления молодежи в общественной и социальной жизни. Для работы ОМП были определены серьезные цели: содействие деятельности Собрания депутатов в правовом регулировании прав и законных интересов молодежи, подготовка рекомендаций по реализации в городском округе государственной молодежной политики, приобщение наиболее активных и подготовленных молодых граждан к парламентской деятельности; участие молодежи в общественной жизни Озерского городского округа, формирование у молодых граждан созидательной гражданской позиции.

За годы работы ОМП всегда использовался принцип широкого представительства молодежных групп, в нее входили люди разных возрастов и профессий: старшеклассники, студенты, работающая молодежь, служащие, представители общественных объединений Озерского городского округа. Но по большому счету, всех членов молодежной палаты всегда объединяло и продолжает объединять одно – желание активно и нескучно участвовать в созидательных процессах на благо Озерска.

Инициативной группой депутатов Собрания Озерского городского округа, сотрудников информационно-аналитического отдела и учителей была разработана и внедрена в практику образовательная программа «Молодой лидер местного самоуправления». У членов молодежной палаты есть возможность не только прослушать курс лекций по основам местного самоуправления, но и участвовать в слушаниях, заседаниях, депутатских комиссиях, экспертизах муниципальных актов молодежной направленности, организуемых представительным органом Озерска, в работе парламентских молодежных объединений, семинарах, интеллектуальных играх местного, областного и российского уровня.

Обучающие мероприятия позволяют молодым парламентариям получать знания и умения в области местного самоуправления и быть готовыми к решению конкретных задач. «Нескучность», энтузиазм, энергия молодости, источник неординарных идей – это все можно сказать про молодежь, работавшую в палате всех созывов. За 15 лет Озерская молодежная палата организовала и провела множество проектов и мероприятий. Списки идей от ребят в ежегодные планы работы всегда переполнены. Назовем только некоторые, успешно реализованные: социальные проекты «Город цветов», «Улицы Победы. Граффити к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Футбол – в каждый двор!», «Юридическая помощь», «Дерево любви», «Олимпийская неделя в Озерске» и Озерская Олимпиада 2014, акции «День молодежи», «Международный день добровольца», «Жара», «Горячий снег», «ЭKO-ZATO», «Сушка», Озерский турнир «Хоккей в валенках», «Спасем рыбу – пробурим лунку!» и многое другое. Несколько лет проводился турнир по волейболу среди молодежных непрофессиональных команд «ВОЗРОЖДЕНИЕ», летние соревнования по дворовому футболу среди неорганизованных подростков, чемпионат Озерска по минифутболу среди молодежных команд. В 2019 году при открытии новой площадки на пр. К.Маркса членами Молодежной палаты реализован проект «Территория притяжения», собравший талантливых музыкантов, певцов и танцоров.

2020 год запомнится членам «молодежки» как год активной и трудной волонтерской деятельности в особых условиях эпидемии. Целый год ребята добровольно помогали озерчанам преодолеть трудности режима самоизоляции в рамках Всероссийской акции #МыВместе. За это Медалью Президента Российской Федерации награждены 4 озерчанина.

В этой активной деятельности проявляются истинные лидеры местного самоуправления, которые заняли достойное место в кадровом резерве Озерска. Озерская молодежная палата стала кузницей кадров, сейчас мы знаем много талантливых, творчески мыслящих земляков, профессионалов своего дела: депутатов, научных работников, бизнесменов, муниципальных и государственных служащих, общественных активистов.

С 5 июля в читальном зале городской библиотеки работает выставка «Молодежному парламентаризму – быть!», посвященная 15-летию Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов.

Поздравления.

Уважаемые члены Общественной молодежной палаты!

Всех тех, кто в разные годы был в рядах молодых парламентариев Озерска, поздравляю с 15-летием! Молодежная палата является гордостью Озерского городского округа. В настоящее время она входит в число лучших парламентских формирований Челябинской области. Сфера деятельности молодых активистов многогранна. С помощью своих проектов вы вносите вклад в развитие округа, являясь для сверстников хорошим примером активной гражданской позиции, неравнодушия к своему родному городу. Молодежная палата - хорошая управленческая школа для профессионального старта в жизни. Мы гордимся тем, что молодежные парламентарии стали руководителями учреждений округа, служб градообразующего предприятия, активными жителями, участвующими во всех начинаниях на благо развития родного Озерска.

Желаю вам продвижения молодежных инициатив, веры в свои силы и достижения поставленных целей!

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа





С.Н. Гергенрейдер

Уважаемые члены Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа, молодые парламентарии и общественные деятели города!

Я сердечно поздравляю вас с 15-летием деятельности молодежного парламентского формирования. За эти годы актив представительного органа показал достойную работу и важные, полезные дела не только для Озерска, но и для региона в целом. Палата неоднократно побеждала на областных конкурсах-смотрах Законодательного Собрания Челябинской области, её члены удостаиваются премий и наград в сфере молодежной политики, а также уверенно представляют интересы города в региональном парламенте.

Невозможно представить молодежную политику Южного Урала без вклада парламентариев Озерского городского округа. Желаю вам новых высот, больших побед и достойных инициатив.

Анисимов Александр,





и.о. председателя Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области





Муниципальное бюджетное учреждение «Парк Культуры и Отдыха» выражает свои самые теплые искренние поздравления с 15-летием со дня основания Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа.

На протяжении всех лет со времени создания Молодежную палату и парк культуры и отдыха связывают добрые отношения социального партнерства и сотрудничества.

Плодотворная работа по привлечению молодых парламентариев к решению вопросов социокультурной, досуговой деятельности учреждений округа имеет свои результаты. За это время благодаря инициативе и активной поддержке

членов Молодежной палаты разных созывов в ПКиО были проведены многочисленные акции, городские культурно-массовые мероприятия, реализованы социальные проекты. Так, на территории Детского парка в результате реализации совместного проекта «Мы все равны» появилась игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Арт-объект «Велоскамья», малый архитектурный комплекс «Дерево любви», установленные также в результате реализации соцпроектов, стали истинным украшением Городского парка.

Коллектив парка культуры и отдыха чрезвычайно ценит добрые отношения и многолетнее плодотворное сотрудничество с Общественной молодежной палатой. Добрый след оставили о себе представители Молодёжной палаты прошлых созывов: Вадим Каримов, Юрий Ситников, Александр Каюмов, Антон Караваев, Софья Подъяпольская и др.

Отрадно сознавать, что с каждым новым созывом наше партнерство только крепнет. Участие активистов Молодежной палаты 10 созыва (Николай Елисеев, Иван Мирошкин, Анастасия Ахлестина, Деденев Евгений) в жизни Парка культуры и отдыха трудно переоценить: городские масштабные мероприятия («Широкая Масленица», Открытие летнего сезона, Открытие Ледового городка, Открытие бюста А.Б. Логинова), проекты («Летний кинотеатр», создание мурала), многочисленные «субботники» по благоустройству территории парков, акции («Свеча памяти», «Белая трость. Мы вместе», «Поздравительная открытка» и мн. др.), в период коронавирусной пандемии – социальные акции и флешмобы в онлайн-формате.

Благодаря вливанию молодых сил со своими идеями, инициативами коллектив парка культуры и отдыха видит новые веяния и направления деятельности, а значит - идет в ногу со временем, улучшая качество предоставляемых услуг и притягивая интерес жителей города. Молодежь – это всегда движущая сила, что помогает становиться интереснее, заметнее, живее!

В день юбилея мы благодарим вас, ребята, за вашу ответственную гражданскую и социальную позицию, инициативность, труд! Вместе мы всегда можем больше! Надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем успешной плодотворной работы, развития преемственности, любви к своей малой Родине и гордости за причастность к её судьбе!

Директор МБУ ПКиО Л.В. Белая









































































Информация предоставлена: Идея создания палаты строилась на том, что проблемы молодежи должны разрешаться с участием самой молодежи. Одной из целевых установок в деятельности представительного органа Озерского городского округа было создание условий активного проявления молодежи в общественной и социальной жизни. Для работы ОМП были определены серьезные цели: содействие деятельности Собрания депутатов в правовом регулировании прав и законных интересов молодежи, подготовка рекомендаций по реализации в городском округе государственной молодежной политики, приобщение наиболее активных и подготовленных молодых граждан к парламентской деятельности; участие молодежи в общественной жизни Озерского городского округа, формирование у молодых граждан созидательной гражданской позиции.За годы работы ОМП всегда использовался принцип широкого представительства молодежных групп, в нее входили люди разных возрастов и профессий: старшеклассники, студенты, работающая молодежь, служащие, представители общественных объединений Озерского городского округа. Но по большому счету, всех членов молодежной палаты всегда объединяло и продолжает объединять одно – желание активно и нескучно участвовать в созидательных процессах на благо Озерска.Инициативной группой депутатов Собрания Озерского городского округа, сотрудников информационно-аналитического отдела и учителей была разработана и внедрена в практику образовательная программа «Молодой лидер местного самоуправления». У членов молодежной палаты есть возможность не только прослушать курс лекций по основам местного самоуправления, но и участвовать в слушаниях, заседаниях, депутатских комиссиях, экспертизах муниципальных актов молодежной направленности, организуемых представительным органом Озерска, в работе парламентских молодежных объединений, семинарах, интеллектуальных играх местного, областного и российского уровня.Обучающие мероприятия позволяют молодым парламентариям получать знания и умения в области местного самоуправления и быть готовыми к решению конкретных задач. «Нескучность», энтузиазм, энергия молодости, источник неординарных идей – это все можно сказать про молодежь, работавшую в палате всех созывов. За 15 лет Озерская молодежная палата организовала и провела множество проектов и мероприятий. Списки идей от ребят в ежегодные планы работы всегда переполнены. Назовем только некоторые, успешно реализованные: социальные проекты «Город цветов», «Улицы Победы. Граффити к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Футбол – в каждый двор!», «Юридическая помощь», «Дерево любви», «Олимпийская неделя в Озерске» и Озерская Олимпиада 2014, акции «День молодежи», «Международный день добровольца», «Жара», «Горячий снег», «ЭKO-ZATO», «Сушка», Озерский турнир «Хоккей в валенках», «Спасем рыбу – пробурим лунку!» и многое другое. Несколько лет проводился турнир по волейболу среди молодежных непрофессиональных команд «ВОЗРОЖДЕНИЕ», летние соревнования по дворовому футболу среди неорганизованных подростков, чемпионат Озерска по минифутболу среди молодежных команд. В 2019 году при открытии новой площадки на пр. К.Маркса членами Молодежной палаты реализован проект «Территория притяжения», собравший талантливых музыкантов, певцов и танцоров.2020 год запомнится членам «молодежки» как год активной и трудной волонтерской деятельности в особых условиях эпидемии. Целый год ребята добровольно помогали озерчанам преодолеть трудности режима самоизоляции в рамках Всероссийской акции #МыВместе. За это Медалью Президента Российской Федерации награждены 4 озерчанина.В этой активной деятельности проявляются истинные лидеры местного самоуправления, которые заняли достойное место в кадровом резерве Озерска. Озерская молодежная палата стала кузницей кадров, сейчас мы знаем много талантливых, творчески мыслящих земляков, профессионалов своего дела: депутатов, научных работников, бизнесменов, муниципальных и государственных служащих, общественных активистов.С 5 июля в читальном зале городской библиотеки работает выставка «Молодежному парламентаризму – быть!», посвященная 15-летию Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов.Уважаемые члены Общественной молодежной палаты!Всех тех, кто в разные годы был в рядах молодых парламентариев Озерска, поздравляю с 15-летием! Молодежная палата является гордостью Озерского городского округа. В настоящее время она входит в число лучших парламентских формирований Челябинской области. Сфера деятельности молодых активистов многогранна. С помощью своих проектов вы вносите вклад в развитие округа, являясь для сверстников хорошим примером активной гражданской позиции, неравнодушия к своему родному городу. Молодежная палата - хорошая управленческая школа для профессионального старта в жизни. Мы гордимся тем, что молодежные парламентарии стали руководителями учреждений округа, служб градообразующего предприятия, активными жителями, участвующими во всех начинаниях на благо развития родного Озерска.Желаю вам продвижения молодежных инициатив, веры в свои силы и достижения поставленных целей!Уважаемые члены Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа, молодые парламентарии и общественные деятели города!Я сердечно поздравляю вас с 15-летием деятельности молодежного парламентского формирования. За эти годы актив представительного органа показал достойную работу и важные, полезные дела не только для Озерска, но и для региона в целом. Палата неоднократно побеждала на областных конкурсах-смотрах Законодательного Собрания Челябинской области, её члены удостаиваются премий и наград в сфере молодежной политики, а также уверенно представляют интересы города в региональном парламенте.Невозможно представить молодежную политику Южного Урала без вклада парламентариев Озерского городского округа. Желаю вам новых высот, больших побед и достойных инициатив.Муниципальное бюджетное учреждение «Парк Культуры и Отдыха» выражает свои самые теплые искренние поздравления с 15-летием со дня основания Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа.На протяжении всех лет со времени создания Молодежную палату и парк культуры и отдыха связывают добрые отношения социального партнерства и сотрудничества.Плодотворная работа по привлечению молодых парламентариев к решению вопросов социокультурной, досуговой деятельности учреждений округа имеет свои результаты. За это время благодаря инициативе и активной поддержкечленов Молодежной палаты разных созывов в ПКиО были проведены многочисленные акции, городские культурно-массовые мероприятия, реализованы социальные проекты. Так, на территории Детского парка в результате реализации совместного проекта «Мы все равны» появилась игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Арт-объект «Велоскамья», малый архитектурный комплекс «Дерево любви», установленные также в результате реализации соцпроектов, стали истинным украшением Городского парка.Коллектив парка культуры и отдыха чрезвычайно ценит добрые отношения и многолетнее плодотворное сотрудничество с Общественной молодежной палатой. Добрый след оставили о себе представители Молодёжной палаты прошлых созывов:и др.Отрадно сознавать, что с каждым новым созывом наше партнерство только крепнет. Участие активистов Молодежной палаты 10 созыва () в жизни Парка культуры и отдыха трудно переоценить: городские масштабные мероприятия («Широкая Масленица», Открытие летнего сезона, Открытие Ледового городка, Открытие бюста А.Б. Логинова), проекты («Летний кинотеатр», создание мурала), многочисленные «субботники» по благоустройству территории парков, акции («Свеча памяти», «Белая трость. Мы вместе», «Поздравительная открытка» и мн. др.), в период коронавирусной пандемии – социальные акции и флешмобы в онлайн-формате.Благодаря вливанию молодых сил со своими идеями, инициативами коллектив парка культуры и отдыха видит новые веяния и направления деятельности, а значит - идет в ногу со временем, улучшая качество предоставляемых услуг и притягивая интерес жителей города. Молодежь – это всегда движущая сила, что помогает становиться интереснее, заметнее, живее!В день юбилея мы благодарим вас, ребята, за вашу ответственную гражданскую и социальную позицию, инициативность, труд! Вместе мы всегда можем больше! Надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем успешной плодотворной работы, развития преемственности, любви к своей малой Родине и гордости за причастность к её судьбе!Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-07-05YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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